55 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşmada Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek liderlik serüvenini sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında mücadele edecek. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı 02 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Arena'da Serkan Çınar'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Çınar'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Abdulkadir Bitigen olacak.

STADYUM KONUMU

BEŞİKTAŞ İLE GENÇLERBİRLİĞİ 88. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 88. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 48 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 7 kez kazandı, taraflar 32 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaşın 138 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankarada yapılan maç 1-1 bitti.

ABOUBAKAR CEZALI

Antalyaspor maçında çift sarı karttan kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Vincent Aboubakar, yarın forma giyemeyecek.

Beşiktaşın UEFA Avrupa Liginde Olympiakos ile yaptığı rövanş maçında kırmızı kart görmesinin ardından Antalyaspor maçında da aynı durumla karşılaşan Kamerunlu oyuncu, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak.

HUTCHİNSON VE ATINÇ NUKAN SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda Antalyaspor maçı öncesi Atiba Hutchinson ile Atınç Nukan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan her iki oyuncu yarınki maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 27. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

CANER ERKİN SAKAT

Beşiktaşta sakatlığı bulunan Caner Erkin, Gençlerbirliği karşısında görev alamayacak.

Sakatlığı geçen ve siyah-beyazlı takımın Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan Demba Ba ise teknik direktör Şenol Güneşten forma bekleyecek.

Beşiktaş'ın yarınki mücadeleye Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, Quaresma, Talisca, Babel ve Cenk Tosun 11iyle çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ, SON 12 MAÇIN 5'İNİ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 12 lig maçından 5ini kazanabildi.

İki ekip arasındaki son 12 karşılaşmada Beşiktaş 5, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, İstanbul'daki maçlarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yapılan 42 lig maçının 26sını kazanırken, sadece bir kez yenildi, 15 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında İstanbul'daki tek yenilgisini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0lık skorla aldı.

İstanbul'da siyah-beyazlılar 68, kırmızı-siyahlılar ise 25 gol attı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında, stadının yapımı aşamasında Ankaradaki Osmanlı Stadında ağırladığı rakibini 2-1 mağlup etti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000 sezonlarında da 4-0lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBINA TAKAMMÜLÜ YOK

Ligde oynadığı son iki maçta 4 puan bırakan Beşiktaş, yarın Gençlerbirliği maçında mutlak galibiyet için sahada olacak. Siyah-beyazlıların puan kaybı yaşaması durumunda ise zirve yarışı karışacak.

HEDEF GALİBİYET

Ligde oynadığı son Kayserispor ve Antalyaspor maçlarında 4 puan bırakan Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı ile çıkış arıyor. Zirve yarışında sona yaklaşırken bir puan kaybı daha yaşamak istemeyen Kara Kartal, Pazar günü galibiyet alıp yerini sağlamlaştırmanın planlarını yapıyor. İlk defa son iki maçta arka arkaya rakipleriyle ligde berabere kalarak puan kaybeden Şenol Güneş ve öğrencileri, eğer Gençlerbirliği karşısında da puan kaybı yaşarsa ligde bu sezon ilk kez 3 maçta art arda puan kaybetmiş olacak.