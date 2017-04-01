Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Atiker Konyaspor 35 puanla 8. sırada yer alırken, Bursaspor 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki Atiker Konyaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ATİKER KONYASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atiker Konyaspor ile Bursaspor, Süper Lig'in 26. haftasında mücadele edecek. Atiker Konyaspor - Bursaspor maçı 02 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oktay Taş olacak.

STADYUM KONUMU

ÜSTÜNLÜK BURSASPOR'DA

Atiker Konyaspor ile Bursaspor bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Bursaspor 12, Atiker Konyaspor ise 8 galibiyet alırken, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Bursaspor 28 gol atarken, kalesinde ise 22 gol gördü. İki takım arasında Bursa'da oynanan ilk yarı karşılaşmasını Bursaspor 2-0 kazanmıştı.

BURSASPOR 8 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Konuk ekip Bursaspor, ligde oynadığı son 8 deplasmanda maçında da galibiyet alamadı. Bu maçlardan yalnızca 2 puan çıkartan Timsah, bu hasretine de Konya deplasmanında son vermek istiyor.

AZİZ BEHİCH 'DALYA' DİYECEK

Ayrıca, Bursaspor'un Türk asıllı Avustralyalı sol beki Aziz Behich, yarınki karşılaşmada forma giymesi halinde yeşil-beyazlı takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.

"HEDEFİMİZ LİGİ EN İYİ YERDE TAMAMLAMAK"

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Bursaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Çakıcı, hedeflerinin galibiyet olduğunu belirterek, "Bundan sonraki maçlarda maksimum puan toplayarak ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup ederek milli maç arasına moralli giren Atiker Konyaspor, Bursaspor karşısında da mutlak 3 puan hedefliyor. Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, zorlu karşılaşma öncesinde İHA muhabirine yaptığı açıklamada takımdaki havanın çok iyi olduğunu ifade ederek, "Fenerbahçe galibiyetinden sonra mili takım arası takıma iyi geldi. Bursaspor her ne kadar düşüşte gibi görünse de ligin kaliteli takımlarından birisi. Hiçbir şekilde rakibimizi küçümsemiyoruz. Taraftarımızın büyük bir desteği var takımımıza. Belki de sezonun en fazla taraftarının geleceği maç olacak. Tek hedefimiz kazanmak" ifadelerini kullandı.

"KUPADA HEDEFİMİZ FİNAL"

Ligde Bursaspor'la, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Sivasspor'la oynayacaklarını ifade eden Çakıcı, "Sivasspor'la oynadığımız ilk maç berabere bitti. Bizi evlerinde oynadıkları karşılaşmada çok iyi ağırlamışlardı. Şimdi Sivasspor'u Konya'da ağırlayacağız. Geçmişten gelen dostluğumuz var. Hedefimiz tabii ki turu geçmek, ardından yarı final ve final. Grup maçlarından bu yana iddialıyız. Hedefi tamamlamak gerekiyor. Ligi de aynı şekilde götürüp bundan sonraki oynayacağımız maçlarımızda puan toplamak istiyoruz. Ligin kalan haftalarında denk güçteki ekiplerle mücadele edeceğiz. Son hafta Galatasaray maçımız var, bu maç dışında denk kuvvetlerin karşılaşması olacak. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Kupaya odaklanıp ligi bırakmak gibi bir düşüncemiz yok" diye konuştu.

"HOCAMIZIN RAPORUNA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ"

Bu sezon özellikle yabancı oyuncuların performanslarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Celalettin Çakıcı, "Aykut Hocamız, scout ekibiyle birlikte her futbolcuyu bizzat izleyip transferi öyle yaptı. Böyle olduğu için de transferde yanılmadık. Aldığımız oyuncular iyi çıkış yaptı. İlla ki futbolcularımızın talipleri olacaktır. Devre arasında bazı oyuncularımıza teklifler vardı, ancak şu anda yok. Futbolcularımızın da kafasının karışmasını istemeyiz. Gelecek olan teklifler de önemli. Eğer iyi bir teklif gelir ve hocamız tamam derse, satmayı düşünürüz. Seneye daha da güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Aykut Hocamız'ın sezon sonunda vereceği rapor doğrultusunda yola devam edip etmeyeceğimiz oyuncular belli olacaktır. Tabii ki bu rapor, hangi bölgelere nasıl transferler yapacağımızı da ortaya çıkaracak" dedi.

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, son olarak bütün taraftarları Bursaspor maçında tribünlere beklediklerini söyleyerek, "Bursaspor ile iyi bir maç olacağını düşünüyoruz. Takımımız her anlamda hazır durumda. Büyük Konyaspor taraftarını maça davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.