Kemal Özdeş: "Penaltı verilse skor 2-2 olacaktı"

Karşılaşmada 3 gol yemenin kendilerini çok üzdüğünü belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Oynadığımız 8 maçın 6'sında hiç gol yemedik. Bugün 3 gol yemek bizi üzdü. İlk 45 dakika bir oyun ritmi oturtamadık. İkinci 45 dakikada ise rakibin skorun korunma çabası ve topa biraz daha sahip olarak oyuna ortak olabileceğimizi konuştuk. İkinci yarının başında oyunu sahaya yansıttık. İstediğimiz dakikalarda golü de bulduk. Sonra oyunu 2-2'ye getirecek pozisyonlar bulmaya çalıştık. Birkaç final paslarında başarılı olsak, oyunu 2-2'ye getirebilirdik ancak 3'üncü golü yedikten sonra oyundan düştük ve rakip geniş alanlar buldu" dedi.

"ALANYASPOR'UN ALDIĞUI SONUCU ELEŞTİRMİYORUM"

Maçın hakemi Hüseyin Göçek'i eleştiren Özdeş, "Maçın kader anları vardı. Castro'nun pozisyonunda penaltı verilseydi skor berabere geliyordu. Maçın tamamına baktığınızda 9 sarı kart var. Bizim 35 puanımız var ve daha rahat gözüküyorduk. Biz altımızdaki takımlardan hemen hemen hepsinden puan aldık. Burada maçtan sonra hakeme pozisyonu söylediğimde 'gördüğümü çaldım' dedi. Evet görmemek sorun zaten. Eşit şartlarda oynamak lazım. Alanyaspor'un aldığı sonucu eleştirmiyorum. Tertemiz 3 gol attılar ve 3 puanı kendi açılarından hak ettiler" diye konuştu.

SUSIC: "ARTIK LİGDE KALDIK' DİYEBİLİRİZ"

Aytemiz Alanyaspor teknik direktörü Safet Susic ise "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Bu galibiyetten sonra büyük bir adım attık. Artık ligde kaldık diyebiliriz" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Safet Susic, rakipleri Kasımpaşa'nın zor bir takım olduğunu söyledi.

Susic, "Maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Kasımpaşa son 6 haftada 14 puan aldı. Bu iyi bir takım olduğunu gösteriyor. Bu galibiyetten sonra çok büyük bir adım attık. Artık ligde kaldık diyebiliriz. Ancak aynı ciddiyette diğer maçlara çıkacağız. Ben hakemler hakkında yorum yapmıyorum. Biz çok pozisyonlara girdik, karşı takımın da pozisyonları oldu. Netice olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.