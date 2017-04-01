Bayern Münih: 6 - Augsburg: 0 | MAÇ SONUCU

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Münih'in gollerini 17, 55 ve 79. dakikalarda Polonyalı golcü Robert Lewandowski, 36 ve 80. dakikalarda Thomas Müller, 62. dakikada ise Thiago Alcantara kaydetti.



Bundesliga'da daha önce oynanan 25 maçta sadece iki gol atan Müller'in bir maçta iki kez ağları sarsması dikkati çekti. Bu sezon ligde ilk golünü 14. haftada Wolfsburg'a karşı kaydeden Müller, ikincisini ise 25. haftada Bayern Münih'in deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ettiği maçta atmıştı.

Lider Bayern Münih'in en yakın takipçisi Leipzig de sahasında Darmstadt 98'i Naby Keita(2), Emil Forsberg ve Willi Orban'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Schalke 04 ile Borussia Dortmund arasında oynanan karşılaşma ise 1-1 berabere sonuçlandı. Borussia Dortmund'un Gabunlu oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang 53. dakikada ağları sarsarken, ev sahibi Schalke 04 ise bu gole 77. dakikada Thilo Kehrer ile cevap vererek mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Borussia Dortmundlu milli futbolcu Emre Mor'un 79. dakikada Marcel Schmelzer'in yerine dahil olduğu maçta, takım arkadaşı Nuri Şahin ise kadroda yer almasına rağmen forma şansı bulamadı.

Bundesliga'da sona eren diğer karşılaşmalarda ise Werder Bremen, deplasmanda Freiburg'i 5-2, Hamburg ise konuk ettiği Köln'ü 2-1 yendi.

Bu sonuçların ardından puanını 65'e çıkaran lider Bayern Münih, 52 puanla ikinci sırada yer alan Leipzig ile arasındaki farkı korudu. Hoffenheim 48 puanla üçüncü, Borussia Dortmund ise 47 puanla dördüncü sırada kaldı.