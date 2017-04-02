FUTBOL
Fenerbahçe'de ortalık karıştı!
01 Nisan 2017 Cumartesi, 22:51:59 | Güncelleme: 02 Nisan 2017 Pazar, 00:29:11
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Fenerbahçe'nin Karabükspor'a konuk olduğu mücadelede sahalarda ender görebileceğimiz anlar yaşandı...
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Mücadele 0-0 devam ederken Dick Advocaat, 68. dakikada Volkan Şen'i oyuna soktu.
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Daha sonra rakiplerini geçmek isterken yerde kalan Volkan Şen'in öncelikle tedavisi yapıldı.
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Bu sırada kenara değişiklik işaret edilirken, Moussa Sow hazırlandı ve kenara geldi.
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Tabelada Volkan Şen'in numarasının yanmasının ardından Volkan Şen oyundan çıkmak istemediğini kenara işaret etti, ancak Dick Advocaat el işaretleri ile kenara gelmesini istedi.
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Volkan Şen oldukça sinirli bir şekilde kulübeye geldikten sonra idari menajer Hasan Çetinkaya ile hararetli bir şekilde konuştu.
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Milli oyuncu ardından da yanına gelen teknik direktörü Dick Advocaat'a tepki gösterdi.
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Dick Advocaat, Volkan Şen'e, değişiklik işareti yaptığını belirtti, ancak Volkan Şen sakinleşmedi.
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Hollandalı hoca ise maç sonunda konuyla ilgili şunları söyledi:
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"Ben kararlar almak için burada bulunuyorum. 10 dakika kalmıştı, maçı kazanmamız gerekiyordu.
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Fit görüntüyü vermedi bana. Onun ne düşündüğü değil, benim ne düşündüğüm önemlidir bu anlamda.
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Oyuncuyu oyundan almam gerektiğini düşündüm. Çünkü yeterli sertliği, fit görüntüyü sağlayamıyordu.
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Dışarı gelince beni dinlemek istemedi. Ona kalmış bir durum. Benim umrumda değil.
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Futbolcular sinirlenebilir ama biraz gerçekçi olmak lazım.
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Tüm mesele şu an maç kazanmak. Şu an oyuncuları düşünmek zorunda değilim."
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