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FUTBOL

Fenerbahçe'de ortalık karıştı!

01 Nisan 2017 Cumartesi, 22:51:59

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    Fenerbahçe'nin Karabükspor'a konuk olduğu mücadelede sahalarda ender görebileceğimiz anlar yaşandı...

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YORUMLAR 5
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 01:18
    gitmesi kesin olan birine kimse saygı göstermez hemen gitsin yılmaz vural gelsin kalan maçlarda ne yapacağını görelim
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:14
    Adam Doğruyu Söylüyor
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:02
    acil kurtulmak lazım bundan
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:40
    deparlar rol top sürmeler rol çalımlar rol paslar bile rol volkan bu performansıyla birkaç dizi teklifi alır.
  • Misafir 01 Nisan 2017 Cumartesi 23:30
    ADAMMM
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