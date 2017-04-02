Galatasaray'a milli ara yaradı!

Şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan G.Saray milli arada yara sarıp enerji depoladı.



Sürekli kondisyon yüklemesi yaptıran ancak maç trafiği nedeniyle birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren İgor Tudor, iki haftalık program sonucunda öğrencilerini istediği seviyeye getirdi. Hırvat teknik adamın, öğrencilerinin antrenmanlardaki hırsından da oldukça memnun olduğu öğrenildi.

USTALAR TAKIMA DÖNDÜ

Tudor’un ağır idmanları nedeniyle sakatlık problemi yaşayan oyuncuların takıma geri dönmesi de Florya’da yüzleri güldürdü. Son oynanan Trabzon maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Aurelien Chedjou’nun bu süreçte iyileşerek takımla birlikte çalışmalara katılması teknik ekibi rahatlattı.

Sezon başında sakatlandıktan sonra henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Koray Günter’in de dönmesi üçlü savunma oynatan Tudor’un elini güçlendirdi. Cimbom’da şu an milli takımdan sakat dönen Bruma ile Serdar Aziz dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

TUDOR, CAVANDA'YI TUTUYOR

Gerek maliyeti gerekse performansı yoğun tepki çeken Cavanda’nın, Trabzonspor önündeki performansıyla Tudor’dan olumlu not aldığı öğrenildi.

Sakatlıklar sebebiyle Cavanda’yı sürpriz şekilde Trabzon’da 11’de sahaya süren Tudor’un, yenilgiye karşın Belçikalı oyuncudan memnun kaldığı, yarın Adanaspor maçında da üçlü savunmada kendisine şans vermeyi düşündüğü bildirildi.

HABERTÜRK SPOR / Erhan Kaan ADIGÜZEL