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Monaco: 1 - PSG: 4 | MAÇ SONUCU

Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 4-1 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı

02 Nisan 2017 Pazar, 00:11:24 Güncelleme: 00:33:24

Lyon kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan kupa finalinde, Fransa'nın iki formda takımı PSG ile Monaco karşılaştı.

Maça hızlı başlayan PSG, henüz 4. dakikada Julian Draxler'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Monaco, 27'nci dakikada Thomas Lemar ile ağları sarsarak skora denge getirdi. 44'üncü dakikada sahneye çıkan PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili bir performans sergileyen PSG, 54'üncü ve 90'ıncı daki̇kalarda Uruguaylı futbolcusu Edinson Cavani'nin golleriyle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle üst üste 4'üncü kez kupayı müzesine götüren PSG, toplamda ise turnuvadaki 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

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