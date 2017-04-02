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Bastian Schweinsteiger
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Bastian Schweinsteiger ilk maçında gol attı!

Amerikan MLS ekiplerinden Chicago Fire'a transfer olan tecrübeli Alman oyuncu Bastian Schweinsteiger, ilk maçında golle tanıştı

02 Nisan 2017 Pazar, 00:36:51 Güncelleme: 00:40:52

Chicago Fire'ın ligin 4. haftasında Toyota Park'ta konuk ettiği Kanada temsilcisi Montreal Impact ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Schweinsteiger, 17'nci dakikada takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.

İki ekipten de birer oyuncunun kırmızı kat gördüğü mücadelede Chicago Fire'ın ikinci golünü Luis Solignac atarken, Montreal Impact ise Matteo Mancosu ve Jean-Yves Ballou Tabla ile ağları sarstı.

ABD temsilcisiyle ilk maçında golle tanışan Schweinsteiger, yıllarca formasını terlettiği Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanma başarısını göstermişti.

Alman oyuncu, 2015'te transfer olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ın kadrosunda yeterince şans bulamayınca hafta başında ABD'nin Chicago Fire takımı ile sözleşme imzalamıştı.

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