Ozan Tufan'ın dedesi Ali Turan hayatını kaybetti!

Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın dedesi Ali Tufan, bu sabah yaşadığı Bursa'nın Harmancık İlçesi'nde, yaşlılığa bağlı rahaksızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.
Ali Tufan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Harmancık Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Harmancık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ozan Tufan'nın babası Mehmet Tufan, kabristan çıkışında taziyeleri kabul etti.
Ozan Tufan'ın bugün oynanan Kardemir Karabükspor maçı kadrosunda bulunması nedeniyle cenazeye katılamadığı belirtildi.
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Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 01:00başın sağ olsun30
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