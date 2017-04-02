Hasan Ali Kaldırım: Kendime ve takıma odaklanmış durumdayım

‘Sezonu kendi kafasında bitiren hata yapar’ Hasan Ali Kaldırım, Advocaat’ın sezon sonunda ayrılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu...

Hasan Ali, “Advocaat’ın sezon sonunda takımdan ayrılacak olmasının futbolcuları etkilememesi lazım. Bizler profesyonel oyuncularız. Hocamız sezon sonunda bırakıyor ama bizlerin önünde 5-6- 10 yıl daha var. Sezonu kendi kafasında bitirenin, kendi hatasıdır diye düşünüyorum” dedi. Hakkında çıkan transfer iddialarını da değerlendiren Hasan Ali, “Hakkımda çok yazılıp çiziliyor. Ben bugüne kadar geleceğimle ilgili kimseye röportaj vermedim. Sadece kendime ve takıma odaklanmış durumdayım. Zamanı geldiğinde açıklama yaparım. Herkes böyle bilsin” ifadelerini kullandı.



"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Josef de Souza, Kardemir Karabükspor maçının ardından alınan galibiyeti hak ettiklerini söyledi...



Brezilyalı oyuncu, “1-0’lık galibiyetten ötürü takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İlk yarıda ve ikinci yarıda pozisyonlar bulduk. Daha iyi olan taraf bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı” dedi. Fabiano Ribeiro’nun performansı içinse Josef de Souza, “Sahada olmayı hak ediyor. Bu takım için oynamak isteyen bir oyuncu. Önünde oynayana saygı duyar, kendine şans gelmesini bekler ve en iyi şekilde kendini hazırlar. Volkan’ın eksikliğini hissettirmemek için elinden geleni yapıyor” diye konuştu.