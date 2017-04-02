Karabükspor - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

"HAKEMİN KARARLARI DOĞRU" | BÜLENT YAVUZ

Karabük- Fenerbahçe maçında görev yapan hakem Bülent Yıldırım, 90 dakika boyunca çok dikkatli ve titiz davranarak karşılaşmayı kontrol etmeyi bildi. Verdiği kararlarla da herhangi hataya sebebiyet vermedi. Mücadelenin 82. dakikasında, ev sahibi Karabüklü oyuncuların bir penaltı beklentisi vardı. Bir pozisyonda Simon Kjaer’in eline gelen topta, F.Bahçeli oyuncunun sırtı topa dönük. Bu nedenle Danimarkalı savunmacının topu görme şansı sıfırdı. Karabüklü oyuncunun kafasından seken top, pozisyon icabı Kjaer’in eline geliyor. Sarı-Lacivertli oyuncunun elle oynamak gibi bir düşüncesi yok. Dolayısıyla hakem Bülent Yıldırım’ın verdiği devam kararını doğru buluyorum. 90. dakikada Mustapha Yatabare ile Martin Skrtel arasında bir mücadele var. Burada da Karabükspor lehine bir penaltı söz konusu değil.



"FENERBAHÇE ALTIN BULDU" | FAİK ÇETİNER

Fenerbahçe’deki en büyük değişiklik Van Persie’nin uzun bir aradan sonra ilk 11’de maça başlamasıydı. Karabük ligde iyi futbol oynayan ve de büyüklere kafa tutan bir ekip. Daha önce kendi evinde hem G.Saray’ı hem Beşiktaş’ı hem de Trabzon’u devirmişti.

Advocaat bunları hesaba katmış olacak ki F.Bahçe’yi maceraya sürükleyecek bir planla sahaya çıkarmamıştı. Kontrollü oynuyorlar, orta alanı kalabalık tutuyorlar, golü de ani ataklarla düşünüyorlardı. Çabuk atağa kalkan ev sahibi ise ilk yarıda rakibine hep üzerine gelsin diye davetiye çıkardı. F.Bahçe’nin bu tuzağa düşmeyişi Karabük’ün pozisyon bulmasını zorlaştırdı. Orta alanda Traore’nin olmayışı, kanat oyuncusu Latovlevici’nin sakatlanıp oyundan erken çıkışı, Seleznyov’un Kjaer ve Skrtel’den yediği kelepçeler ev sahibini etkisiz hale getirdi. F.Bahçe orta alanında Alper, Mehmet Topal ve Souza’nın defansif futbolu ön planda tutuşları, Aatif’ın sol kanatta etkili olamayışı, Van Persie’nin yalnızlığıyla hücumda yine bütün ümitler Lens’e bağlanmıştı. Sarı-Lacivertli ekibi, rakip alana çabuk taşıyan Lens, devre biterken yakaladığı net fırsatta topu günün başarılı ismi Ahmet Şahin’e teslim etmese maçın gidişatı da değişecekti. Oyunun ikinci bölümünde ev sahibi, rakip üzerine gelmeyince, ‘ben rakibin üzerine gideyim’ dedi. Karabük’ün oyuna önde başlamasıyla da maçta pozisyon zenginliği yaşandı. İki tarafın yakaladığı net pozisyonlarda ise sahneye kaleciler çıktı. Hem Ahmet Şahin hem de Fabiano, çok kritik kurtarışlar yaptılar. Advocaat ilk hamlesini bitime 20 dakika kala yaptı. Tahmin edilen bir hamleydi bu. Aatif çıktı, Volkan Şen oyuna girdi. Volkan da 10 dakika oyunda kaldı, yerini Sow’a bıraktı. Hoca onu sakatlandı zannetti, o ise çıkarken önüne gelene isyan etti. Son bölümlerde ev sahibinin beraberliğe razı olmayışı ve defans tedbirlerini ikinci plana itişi, F.Bahçe’ye altın buldurdu.

Beraberliğe bile üzülmeyecek F.Bahçe, Van Persie’nin ustalığı ve fırsatçılığıyla maçı tek golle alıp üzerindeki kara bulutları da dağıttı. Her şeye rağmen dün sahada iyi mücadele eden F.Bahçe, İstanbul’a da çok ama çok mutlu döndü.



"KARAKTERİ İYİ TAKIM" | SERDAR ALİ ÇELİKLER

Geleneksel olarak ligin bitimine tek rakamlı haftalar kalmışken, büyük takımlar şampiyonluktan kopmuşken, üstelik fazla konsantre olunamayan ikincilik hedefi bile uzak görünüyorken Karabük gibi sert deplasmanda Fenerbahçe’nin nakıs bir oyun ile puan kaybı öngörülebilir. Fakat F.Bahçeli oyuncular; bu sezonun geneli gibi profesyonel anlayışla, ciddiyetle oynamaya çalıştılar. Zaten bu takımın ortalama karakter seviyesi yüksek. İyi oyuncular ve iyi insanlardan oluşuyor bu takım. Ama kalite yetersizliği, belli yerlerde lider tavrı gösterilememesi, yönetimin korkunç planlama hataları, bana göre Vitor’dan daha kötü bir performans gösteren Advocaat’ın kusurları ve açıkçası biraz da “lalettayin” hocalığı, son olarak da Yusuf Namoğlu’nun hakemleri F.Bahçe’yi bu sene geride bıraktı. İşte bu oyuncu grubu dün de ellerinden geleni yaptı. İlk yarı 0-0 bittiyse Karabük, Ahmet Şahin’e teşekkür borçlu. 2. yarıda biraz daha etkili başlayan ve Tudor’dan alıştığımız çift santrfora dönüş mantalitesi Karabük’e baskı getirdiyse de pozisyonlar yan toplardan geldi. 2 etkili kafa şutunda skoru Fabiano tuttu. Volkan’dan daha atletik olduğu kesin. Ahmet Şahin’in bu devrede Dany’nin ters vuruşunda yine başarılı olduğunu belirtelim. Yani 2-3 net pozisyonda rakip kaleci etkili olduysa, kendi kalende de duran top dışında büyük tehlike yaşamadıysan, genel olarak fiziken de düşmediysen iyi oynamış ve kazanmayı hak etmişsin demektir.

Bu galibiyetle 2.’lik hedefi biraz daha belirginleşmiş olabilir. Ama sanırım takımın da, hocanın da, yönetimin de hedefi kupa şampiyonluğu. Orada da rakip Başakşehir olacak gibi. Bakalım lig 2.’liği ve kupa mücadelesi yolunda Başakşehir ile rekabet nasıl gidecek. Ama sonuç ne olursa olsun taraftar durumun farkında. Ve o nedenle de tepkilerini oyuncudan, hocadan yana değil de başkana yönelik yapıyorlar.