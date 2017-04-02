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Dursun Özbek: Galatasaray Odeabank önümüzdeki sene küçülmeye gidecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların gündem konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu

02 Nisan 2017 Pazar, 10:53:01 Güncelleme: 14:28:16

İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından bazı satır başları:

" Galatasaray Odeabank, önümüzdeki sene küçülmeye gidecek. Bütçeyi düşüreceğiz"

"Ergin Ataman ailemizin bir parçasıdır."

"Taraftarın misyonu maç bitene kadar futbolcularını desteklemektir."

"Diğer olayları tanımıyorum"

"Aziz Yıldırım ile zoraki yan yana gelmedim."

"Spor için bu görüntüleri sergilememiz lazım"

"Fenerbahçeyi dün büyük farkla yendik."

"Çünkü hepimiz bütünleştik. Bu görüntüyü vermeliyiz"

"Galatasaray taraftarı maçta bütünleşmeli."

"Herkesin misyonu var, taraftar da sporcuyu son saniyeye kadar teşvik etmeli"

"İyi günde Galatasaraylıyım, kötü günde yokum. Böyle bir şey olmaz."

"Taraftara çağrı yapıyorum, onlara ihtiyacımız var"

"Galatasaray özellikle 15 Temmuz sonrası kendi içinde FETÖ temizliği yapan tek kulüptür."

"Ne kadar FETÖ'cü varsa hepsini Disiplin Kurulu'na sevk ettik. Siz bana başka bir kulüp söylesenize böyle yapan."

"Devlet kademelerinde olmaları gerekçesiyle kulübe üye olmuşlar.

"7 tane üst düzey devlet görevlisini bu nedenle ihraç ettik."

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YORUMLAR 1
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 11:18
    Galatasaray düşman Galatasaray başkanları dönemi bitmedi gitti, galatasaray gibi başarılı bir kulüp borçlar içindeyken teknik adamı yokken başarıdan başarıya koşan bir takımı nasıl bu hale getirdiniz
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