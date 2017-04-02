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FUTBOL

Dursun Özbek: Galatasaray Odeabank önümüzdeki sene küçülmeye gidecek

02 Nisan 2017 Pazar, 11:09:57

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    İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından bazı satır başları:

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