FUTBOL
Dursun Özbek: Galatasaray Odeabank önümüzdeki sene küçülmeye gidecek
02 Nisan 2017 Pazar, 11:09:57 | Güncelleme: 11:21:01
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İşte Dursun Özbek'in açıklamalarından bazı satır başları:
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"Galatasaray Odeabank, önümüzdeki sene küçülmeye gidecek. Bütçeyi düşüreceğiz"
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"Ergin Ataman ailemizin bir parçasıdır."
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"Taraftarın misyonu maç bitene kadar futbolcularını desteklemektir."
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"Diğer olayları tanımıyorum"
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"Aziz Yıldırım ile zoraki yan yana gelmedim."
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"Spor için bu görüntüleri sergilememiz lazım"
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"Fenerbahçeyi dün büyük farkla yendik."
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"Çünkü hepimiz bütünleştik. Bu görüntüyü vermeliyiz"
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"Galatasaray taraftarı maçta bütünleşmeli."
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"Herkesin misyonu var, taraftar da sporcuyu son saniyeye kadar teşvik etmeli"
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"İyi günde Galatasaraylıyım, kötü günde yokum. Böyle bir şey olmaz."
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"Taraftara çağrı yapıyorum, onlara ihtiyacımız var"
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"Galatasaray özellikle 15 Temmuz sonrası kendi içinde FETÖ temizliği yapan tek kulüptür."
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"Ne kadar FETÖ'cü varsa hepsini Disiplin Kurulu'na sevk ettik. Siz bana başka bir kulüp söylesenize böyle yapan."
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"Devlet kademelerinde olmaları gerekçesiyle kulübe üye olmuşlar.
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"7 tane üst düzey devlet görevlisini bu nedenle ihraç ettik."