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Real Madrid'den sosyal medyada bir ilk

Real Madrid, sosyal medya platformu Facebook'ta 100 milyon beğeniye ulaşan ilk spor kulübü oldu

02 Nisan 2017 Pazar, 11:37:22 Güncelleme: 11:45:17

Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre eflatun-beyazlılar, Facebook sayfası 100 milyon beğeniye ulaşan ilk spor kulübü olma unvanını kazandı.

Açıklamada, Real Madrid'in sosyal medyanın en hızlı büyüyen markalarından biri olduğu belirtilerek, Facebook'taki kulüp videolarının geçen yıl 1,6 milyardan fazla izlendiği hatırlatıldı. Ayrıca geçen yıl Facebook'ta en fazla paylaşım yapılan 10 mesajdan 9'unun Real Madrid'e ait olduğu ifade edildi.

Öte yandan Real Madrid'in ardından Barcelona Kulübü de internet sitesinden yaptığı açıklamayla Facebook'ta 100 milyon beğeniye ulaşıldığını duyurdu.

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