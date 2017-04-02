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FUTBOL

Aziz Yıldırım başkanlığı bırakıyor

02 Nisan 2017 Pazar, 12:08:53

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    Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayından sonra başkanlık görevini bırakma kararını aldığı öğrenildi.

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