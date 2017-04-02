FUTBOL
Aziz Yıldırım başkanlığı bırakıyor
02 Nisan 2017 Pazar, 12:08:53 | Güncelleme: 14:29:37
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Aziz Yıldırım'ın 2018 Mayıs ayından sonra başkanlık görevini bırakma kararını aldığı öğrenildi.
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 1998 yılından beri sürdürdüğü görevini 20. yılda bırakmaya hazırlanıyor.
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Yıldırım'ın yakın çevresine artık yorulduğunu ve ailesine zaman ayırmayı istediğini söylediği öğrenildi.
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Eşi Gonca Hanım ile kızı Yaz için bu kararı düşünen Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı
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“2018'in mayıs ayından sonra locama oturur, maçları izlerim."
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"Yerime kim gelecekse gelsin, muhalefet yapmam ve Fenerbahçe için desteğimi veririm”
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3 Temmuz sürecinde sona gelen Yıldırım'ın beraat talebinin onanmasının da bu 1 yıl içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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Böylece Aziz Yıldırım, şike ve kumpas davalarından beraat ederek, sarı-lacivertli kulübü bir başka isme devredecek.
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EN GÜÇLÜ ADAY KOÇ
Başkanlığın en büyük adayı da Ali Koç olacak.
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Mali sıkıntıları gidermek için Arçelik'in sponsorluğunu Yıldırım'a öneren Koç, 2018'deki seçimde başkanlığın en güçlü ismi.
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Yıldırım'ın da Koç'a başkanlık yolunda destek vermesi bekleniyor.
(Sözcü)