Fenerbahçe, David Ospina ile anlaştı

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda ilk olarak transfere en geriden başladı. Sarı- Lacivertliler’in, kaleci transferi konusunda harekete geçtiği ve dünyanın en önemli kalecilerinden biri olan ancak son dönemde Arsenal’de fazla forma şansı bulamayan David Ospina ile el sıkıştığı öğrenildi. Bizzat yönetici Ali Yıldırım’ın bu transferde söz sahibi olduğu, yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldığı bildirildi. 2014 Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği başarılı performans sonrasında Fransız ekibi Nice’ten, Arsenal’in yolunu tutan Ospina’nın birinci kaleci konumundaki Çek yıldız Petr Cech’in arkasında kalmaktan dolayı mutsuz olduğu ve düzenli olarak forma giyebileceği Fenerbahçe’ye ‘Evet’ dediği belirtildi.



ÇOK UYGUNA ALINACAK

İngiliz ekibiyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan ve bonservisi de yaklaşık 7 milyon Euro civarında olan Ospina’nın, bu rakamın çok altında uygun bir fiyata alınması bekleniyor. Arsenal’le anlaşmanın kesin olarak sağlanmasıyla birlikte 28 yaşındaki file bekçisinin 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı ve senelik 2.5 milyon Euro’luk bir ücret alacağı ifade edildi.

(Fanatik)