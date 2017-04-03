Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun bitmesine 9 hafta kala Galatasaray ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray, bu maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Peki Galatasaray - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATAYASARAY - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u ağırlayacak. Galatasaray - Adanaspor maçı 03 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Türk Telekom Arena'da Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu olacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Galatasaray, oynadığı son 5 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

● Adanaspor, oynadığı son 5 maçta 4 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

● Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik gördü.

● Adanaspor, oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti, son 1 maçı kazandı.

● Galatasaray, ligde oynadığı son 15 iç saha maçında hiç beraberlik almadı.

● Galatasaray ve Adanaspor şimdiye kadar 43 kere karşılaştı ve bu karşılaşmaların 22'sini Galatasaray, 9'unu Adanaspor kazandı.

STADYUM KONUMU

44. RANDEVU

Galatasaray ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın 44. kez rakip olacak.

Taraflar arasında 1971-1972 sezonunda başlayan, geride kalan 43 lig maçından 22'sini Galatasaray, 9'unu Adanaspor kazandı, 12 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 74 golüne, Adanaspor 45 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

ADANASPOR 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Adanaspor, Galatasaray ile yaptığı son 14 lig maçını kazanamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 1989-1990 sezonunun ilk yarısında, 14 Ekim 1989 tarihinde evinde 1-0'lık skorla alan turuncu-beyazlılar, daha sonra oynadığı 14 müsabakadan 9'unu yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçında Galatasaray 16, Adanaspor 2 galibiyet aldı, 3 müsabaka da berabere bitti.

Sarı-kırmızılılar evinde 52 gol attı, kalesinde 21 gol gördü.

Taraflar İstanbul'da son lig maçlarını 2003-2004 sezonunda oynadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 7 Mart 2004 tarihinde yapılan karşılaşmayı Galatasaray 3-2 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Adanaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 1989-1990 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla aldı.

Adanaspor ise rakibini 3 kez 3-1 mağlup etti.

Bu arada, 1988-1989 sezonunda İstanbul'daki maçı Galatasaray 7-3 kazandı, filelere giden toplam 10 gol, rekabette en çok gol atılan müsabaka olarak kayıtlara geçti.

GALATASARAY, GALİBİYETE KİLİTLENDİ

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

Ligdeki son maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Adanaspor'u mağlup ederek moral bulmaya çalışacak.

Şampiyonluk yarışının gerisinde kalmasına karşın, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alabilmek için lig ikinciliği yarışını sürdüren Galatasaray, Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor deplasmanından puansız döndüğü haftada kayıp yaşamak istemiyor.

Gelecek iki haftada Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, Adanaspor müsabakasını kayıpsız geçebilmek için sahaya çıkacak.

BRUMA YOK

Galatasaraylı Armindo Bruma, sakatlığı nedeniyle Adanaspor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takım kampında sakatlanan ve sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Bruma'nın yeniden sahalara dönüşünün 3 haftayı bulması bekleniyor.

CEZA SINIRINDA 3 İSİM

Sarı-kırmızılı ekipte Adanaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, Adanaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 27. haftasındaki Medipol Başakşehir müsabakasında takımdaki yerlerini alamayacak.