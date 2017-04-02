Çaykur Rizespor: 0 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u ağırladı.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 23. dakikasında, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan verilen geri pası eliyle kontrol etti. Kazanılan çift vuruşta Zeki Yavru'nun kaleye gönderdiği şut, Dame N'Doye'a çarparak ağlarla buluştu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan bordo-mavili ekipte, 34. dakikada sarı kart gören N'Doye, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.



Mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi ekip daha istekli bir görüntü çizse de Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak'ı geçemedi ve 90 dakika Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 44 puana yükseldi. 20 puanla son sırada kalan Çaykur Rizespor ile kötü gidişe dur diyemedi.



SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2017 yılında oynadığı 10 lig maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını sürdürdü.

Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor ligde 7 maçtır kazanamıyor. En son 19. haftada Karabükspor'u 1-0 yenen Karadeniz ekibi, bu maçtan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 1 beraberlik 6 mağlubiyet aldı.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

ÇAYKUR RİZESPOR: 0 - TRABZONSPOR: 1

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Ali Saygın Ögel

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Fink, Oboabona, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Nosa, Petrucci, Oğulcan Çağlayan, Edomwonyi, Kweuke

TRABZONSPOR: Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Durica, Medjani, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Bero, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye

GOL: Dk. 23 N'Doye (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dk. 2 Bero, Dk. 34 N'Doye (Trabzonspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada sağdan Fink'in ceza alanına pasında, Nosa'nın gelişine yerden plase vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

7. dakikada Castillo'nun pasında ceza yayı üzerinde Okay Yokuşlu'nun yerden şutunda top az farkla yandan auta gitti.

10. dakikada Edomwoyni'nin soldan pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top uygun durumdaki Oğulcan Çağlayan'ın önüne düştü. Bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

23. dakikada Saadane'nin kısa düşen geri pasında hareketlenen Castillo'nun ayağı kayıp düşünce kaleci Gökhan Akkan topu elle kontrol etti. Maçın hakemi Meler, bunun üzerine ceza alanı içinde çift vuruş kararı verdi. Paslaşarak kullanılan atışta Zeki Yavru'nun şutunda, N'Doye'a çarpan top filelerle buluştu: 0-1

43. dakikada Edomwoyni, ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılarak sert şutunda, savunmada son anda araya giren Okay Yokuşlu'ya çarpan top kornere çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada Castillo'nun pasında ceza alanının hemen önünden Mas'ın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.

62. dakikada Özgür Çek'in ceza alanı sol çaprazından şutunda yerden seken top direğin yanından auta çıktı.

65. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında Kweuke, topu Janster'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Onur Recep Kıvrak, meşin yuvarlağı yatarak çelmeyi başardı.

67. dakikada Robin Yalçın'ın ceza alanına pasında, Edomwoyni'nin kaleye gönderdiği topu kaleci Onur Recep Kıvrak, bir kez daha yatarak çeldi.

84. dakikada Saadane'nin soldan ortasında, Edomwoyni, topu kafayla Kweuke'nin önüne indirdi. Bu futbolcu yakın mesafeden kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

86. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ile buluşarak soldan kale sahasına hareketlenen Dhurgham İsmail'in şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu çıkardı.

90+3. dakikada Petrucci'nin yakın mesafeden şutunda top kaleci Onur Recep Kıvrak'tan döndü.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor, kart cezalılarının yokluğunda, en son oynadığı Galatasaray maçı 11'inden 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Bordo-mavililerde cezalı oyunculardan Yusuf Yazıcı'nın yerine orta alanda Slovak futbolcu Matus Bero forma giydi. Savunmanın sağında Joao Pereira'nın yokluğunda ise Zeki Yavru görev yapan isim oldu. Uğur Demirok'un yerine de sakatlıktan dönen bir diğer Slovak oyuncu Jan Durica oynadı.

En son ligin 15. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir maçında 11'de sahaya çıkan ve sakatlığının ardından da fazla forma şansı bulamayan Matus Bero, Yusuf Yazıcı'nın yokluğunda ligde 10 hafta sonra başlangıç kadrosunda yer aldı. Ligin 16. haftasında Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan Zeki Yavru da 9 hafta sonra Pereira'nın yerine forma giydi.

DURICA FORMASINA KAVUŞTU

Trabzonspor'da Slovak futbolcu Jan Durica, sakatlığının ardından formasına kavuştu. Ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlandıktan sonra düzelen ancak takımla fazla çalışma imkanı bulamayan Durica, 4 haftalık aradan sonra Rize deplasmanında stoperde Medjani ile görev yaptı.

SAVUNMANIN SOLUNDA MAS

Arjantin Milli Takımı'nın Şili ile oynadığı maçta sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan ve Bolivya maçı kadrosundan çıkartılarak Trabzon'a dönen Emmanuel Mas, tedavisinin ardından Çaykur Rizespor maçında görev aldı. Teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili takımda sadece 2 antrenmana katılabilen futbolcusunu, kendisini iyi hissetmesi üzerine 11'de görevlendirdi.

ÇAYKUR RİZESPOR'DA 5 FARKLI OYUNCU

Çaykur Rizespor'da ise en son Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Yeşil-mavililerde kaleci Abdoulaye Diallo, Orhan Ovacıklı, Özgür Çek, Recep Niyaz ve geçen hafta kadro dışı bırakılan Ahmet İlhan Özek görev almazken, bu oyuncuların yerine Gökhan Akkan, Oğulcan Çağlayan, Matic Fink, Nosa Igiebor, Leonard Kweuke forma giydi.





FINK İLK KEZ, KWEUKE 1 HAFTA SONRA

Çaykur Rizespor'da sezon başında transfer edilen Sloven futbolcu Matic Fink, yeşil-mavili takımda ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Golcü oyuncu Kweuke ise Gençlerbirliği maçında kırmızı kart cezasını tamamlayarak takımımın gol ümidi olarak sahada yer aldı.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarı Çaykur Rizespor deplasmanına yoğun ilgi göstererek, kendilerine ayrılan misafir takım tribününü tamamen doldurdu.

Yaklaşık 2 bin bordo-mavili taraftar, takımını destekledi. Ev sahibi ekibin taraftarları ise maça fazla ilgi göstermedi. Çaykur Didi Stadı'nın tribünlerinde büyük boşluklar yer alırken, 2 bin dolayında yeşil-mavili taraftar tribünde yer aldı.

Trabzonspor taraftarları maç öncesi Çaykur Rizesporlu futbolcuları bulundukları tribünün önüne çağırarak, "Karadeniz" şeklinde tempo tuttu. Karşılaşmanın hakemleri ve iki takım oyuncuları sahaya "Her 68 çocuktan 1'inin otizmli olduğunun farkında mısınız?" yazılı pankartla çıktı.