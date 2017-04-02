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FUTBOL

Günün transfer iddiaları (02.04.2017)

02 Nisan 2017 Pazar, 14:52:05

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    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başladı.

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