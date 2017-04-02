Günün transfer iddiaları (02.04.2017)

02 Nisan 2017 Pazar, 14:52:05 | Güncelleme: 15:06:15
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları erken başladı.
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FFP sebebiyle maliyeti düşük oyunculara yönelen Fenerbahçe, Lens'in transferinde sorun yaşanması durumunda B planı olarak Joel Campbell'a yönelecek.
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2011 yılında 1 milyon Euro'ya Arsenal'a transfer olan oyuncu, 6 yıldır kiralık olarak başka takımlarda forma giyiyor.
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1 yıl sözleşmesi kalan oyuncuyu satıp gelir elde etmek isteyen Arsenal'ın düşün bir rakama transfere 'tamam' diyebileceği gelen bilgiler arasında.
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Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kanatlar için ilk hedefi Jeremain Lens'in bonservisis almak ya da tekrar kiralamak.
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Ancak Sunderland, sarı-lacivertli ekibin yaptığı ilk teklifi yetersiz buldu.
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B planı olarak Joel Campbell hazırda tutulacak.
(Fotospor)
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İspanya'nın Endülüs bölgesinin yerel gazetesi El Desmarque, Sevilla'nın Samir Nasri'ye kazancında indirime gitmesi durumunda Manchester City ile bonservisi için görüşme yapabileceklerini ilettiğini yazdı.
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Fakat Fransız oyuncunun buna sıcak bakmadığını bu yüzden Nasri'nin Sevilla kariyerinin 31 Mayıs itibariyle biteceğini iddia etti.
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Nasri'nin maaşını garanti altında tutmak istediği için en uygun destinasyonun ise İstanbul olduğu belirtildi.
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Sneijder'e ödediği parayla Galatasaray'ın Nasri'yi ikna edebileceği gündeme getirildi. (Fotospor)
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Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda ilk olarak transfere en geriden başladı.
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Sarı- Lacivertliler’in, kaleci transferi konusunda harekete geçtiği ve dünyanın en önemli kalecilerinden biri olan ancak son dönemde Arsenal’de fazla forma şansı bulamayan David Ospina ile el sıkıştığı öğrenildi.
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Bizzat yönetici Ali Yıldırım’ın bu transferde söz sahibi olduğu, yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldığı bildirildi.
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2014 Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği başarılı performans sonrasında Fransız ekibi Nice’ten, Arsenal’in yolunu tutan Ospina’nın birinci kaleci konumundaki Çek yıldız Petr Cech’in arkasında kalmaktan dolayı mutsuz olduğu ve düzenli olarak forma giyebileceği Fenerbahçe’ye ‘Evet’ dediği belirtildi.
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ÇOK UYGUNA ALINACAK İngiliz ekibiyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan ve bonservisi de yaklaşık 7 milyon Euro civarında olan Ospina’nın, bu rakamın çok altında uygun bir fiyata alınması bekleniyor.
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Arsenal’le anlaşmanın kesin olarak sağlanmasıyla birlikte 28 yaşındaki file bekçisinin 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı ve senelik 2.5 milyon Euro’luk bir ücret alacağı ifade edildi.
(Fanatik)
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Getirdiği savunma odaklı ve mücadeleye dayalı yeni sistemle dikkat çeken Teknik Direktör Igor Tudor, yeni sezon öncesindeki transfer listesinde önemli stoperlere de yer verdi.
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Milli takım arasında yönetimle bir araya gelen ve raporunu sunan Hırvat çalıştırıcı, Bayer Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj'ı Galatasaray'da görmek istediğini iletmişti.
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Bu isim, genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle yönetimden de onay aldı.
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Sürpriz bir şekilde Bayer Leverkusen'in başına getirilen Tayfun Korkut'u ikna edip Jedvaj'ı sonlandırmak isteyen yönetim kesenin ağzını da açtı.
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FFP kriterleri kapsamında oyunculara bonservis bedeli ödeme konusunda sıkıntısı bulunmayan sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun aklını hem maaş hem de Avrupa'da oynama şansıyla çelecek.
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Senelik 1.3 milyon Euro kazanan Hırvat yıldız için yıllık 2 milyonun üzerine çıkılacak.
(Sözcü)
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Beşiktaş'ta bu sezon maçlarda neredeyse boş geçmeyen Cenk Tosun, Roma'nın listesine girdi.
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Serie A'nın güçlü temsilcisi Roma, gelecek sezon için Beşiktaş'tan iki yıldızı gözüne kestirdi.
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Birkaç gün önce yeni sportif direktör Monchi'nin Oğuzhan Özyakup ile ilgilendiğini yazan İtalyan basını, bu kez Cenk Tosun'un da ünlü İspanyol futbol adamının listesinde olduğunu öne sürdü.
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Çıkan haberlerde, Roma'nın gözden düşen Bosnalı Edin Dzeko'nun yerine Kartal'ın gol makinesini kadroya katmak istediği yazıldı.
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Önceki kulübü Sevilla'da ‘transfer sihirbazı' diye adlandırılan Monchi, Beşiktaşlı Adriano'yu Coritiba'dan 2 milyon Euro'ya alıp 13.5 milyon Euro'ya Barcelona'ya satmıştı.
(Sözcü)
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Galatasaray, Palmeiras forması giyen Brezilyalı stoperin menajeriyle önümüzdeki hafta İstanbul’da bir araya gelecek.
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Brezilya kulübünün 8 milyon Euro’luk bonservis bedeli talebini kırmayı başardığı öğrenilen Galatasaray yönetimi, oyuncuyu da ikna ederek maksimum 5 milyon Euro’luk bir bedelle transferi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
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Devre arasında da adı Galatasaray’la anılan ancak bir türlü transferi bitirilemeyen 25 yaşındaki 1.87’lik futbolcuya, vatandaşı Taffarel’in tam not verdiği belirtiliyor.
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Hugo’yu son olarak teknik direktör İgor Tudor’un da izlediği ve beğendiği ifade edildi.
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BREZİLYA'DAN HİÇ ÇIKMADI Galatasaray’ın kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Vitor Hugo, kariyeri boyunca ülkesinden dışarı hiç çıkmadı.
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Palmeiras dışında herhangi bir üst düzey takımın formasını giymeyen Brezilyalı stoper, milli takıma seçilmeyi de henüz başaramadı.
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Taraflar önümüzdeki hafta detayları da halledebilirse, Hugo’nun yeni sezon öncesi Galatasaray’ın ilk transferi olması bekleniyor. (Fanatik)
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POCHETTINO, OĞUZHAN'A HAYRAN Express Gazetesi'nin haberine göre Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor.
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Arsenal'da yetişen Oğuzhan Özyakup için Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun çok istekli olduğu haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.
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Roma ve Sevilla'nın da istediği Oğuzhan için Tottenham da bu transfer yarışına katıldı ve milli oyuncuyu transfer etmek için 15 milyon avroluk bir bütçeyi ayırdıkları belirtildi. (Goal)