Beşiktaş: 3 - Gençlerbirliği: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Mücadele oldukça sert başladı... 21. dakikada Cenk Tosun'a faul yapan Luccas Claro'nun sarı kart görmesinin ardından Ümit Özat, Şenol Güneş'in üzerine yürüdü.

33. dakikada Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabricio, Uğur Çiftçi'nin şutunda yüzüne çarpan top sonrası sakatlandı. Tecrübeli kaleciye sahada sağlık görevlileri 3 dakikaya yakın müdahale ederken, Fabri'nin gözünde büyük bir şişme ve morarma meydana geldi. Fabri'nin yerine 43. dakikada oyuna Tolga Zengin oyuna dahil oldu.

45+5. dakikada Ryan Babel'in pasında topla buluşan Oğuzhan Özyakup attğı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

61. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Yıldız futbolcu, sol ayağıyla çok sert bir şut çekti ve üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.

86. dakikada Arena'da son sözü Babel söyledi ve mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 58 puana yükseldi ve Akhisar'a 2-1 mağlup olan en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'le arasındaki farkı 5'e çıkardı.

Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı.

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SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

BEŞİKTAŞ: 3- GENÇLERBİRLİĞİ: 0

STAT: Vodafone Arena

HAKEMLER: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Cem Hanoğlu

BEŞİKTAŞ: Fabricio (Dk. 43 Tolga Zengin), Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Hutchinson (Dk. 88 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup, Quaresma (Dk. 84 Tolgay Arslan), Talisca, Babel, Cenk Tosun

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsevich, Luccas Claro (Dk. 46 Muric), Anıl Karaer, Uğur Çiftçi (Dk. 74 Bady), Selçuk Şahin, Khalili, Ring (Dk. 57 Velikonja), Serdar Gürler, Aydın Karabulut

GOLLER: Dk. 45+5 Oğuzhan Özyakup, Dk. 61 Talisca, Dk. 85 Babel (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Luccas Claro, Dk. 45+5 Ahmet Oğuz, Dk. 89 Bady (Gençlerbirliği), Dk. 27 Cenk Tosun, Dk. 65 Quaresma (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

13. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Hutchinson'ın kafayla indirdiği meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Talisca'nın gelişine vuruşunda, top auta gitti.

34. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sağ taraftan gelen ortada Gökhan Gönül'ün kafayla uzaklaştırmak istediği top, Uğur Çiftçi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Fabricio'nun yüzüne çarpan top kornere çıktı.

45+5. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Soldan Quaresma'nın ortasında Babel, topu altıpas içinde kontrol ettikten sonra müsait durumdaki Oğuzhan Özyakup'un önüne bıraktı. Oğuzhan Özyakup sol çaprazdan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Soldan kullanılan köşe vuruşunda Muric topa kafayı vurdu. Kaleci Tolga Zengin meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kurtardı.

58. dakikada Cenk Tosun rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Beşiktaşlı futbolcunun sol çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Hopf topu kornere çeldi.

61. dakikada Beşiktaş farkı 2ye çıkardı. Siyah-beyazlı takımın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Talisca, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

64. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortaladığı topa Marcelo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada Babel'in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Quaresma kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı gitti.

74. dakikada Talisca'nın ara pasında kaleci Hopfla karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un vuruşunda, Hopf topu kornere çeldi.

80. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Marcelo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Hopf'ta kaldı.

85. dakikada Beşiktaş skoru 3-0a taşıdı. Babel, orta alana yakın bir noktadan aldığı topla ceza sahasına doğru hareketlendi. Hollandalı oyuncunun ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, puan farkını açma fırsatını iyi değerlendirdi.

Ligin 2. sırasında bulunan Medipol Başakşehir'in deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup olmasının ardından Gençlerbirliği karşısına puan farkını açma hedefiyle çıkan siyah-beyazlı ekip, istediğini aldı. İlk yarıda Oğuzhan Özyakup'un golüyle 1-0 öne geçen Beşiktaş, Anderson Talisca'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci golün ardından Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun ile pozisyonlar bulan ancak bunları değerlendiremeyen Beşiktaş, 85. dakikada Ryan Babel'in golüyle farkı 3'e çıkardı ve karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla puanını 58'e çıkaran siyah-beyazlı takım, 53 puana sahip Medipol Başakşehir ile farkı 5'e yükseltti.

İÇ SAHADA YENİLMEZLİK SÜRÜYOR

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahadaki başarılı sonuçlarını da sürdürdü. Evindeki son lig maçında 2015-2016 sezonunun 13. haftasında Akhisar Belediyespor'a 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ardından oynadığı 23 iç saha mücadelesinde rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Akhisar Belediyespor yenilgisinin ardından geçen sezonki 10 iç saha maçını da kazanan siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise 13 karşılaşmada 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Beşiktaş, böylece iç sahadaki yenilmezliğini 23 maça çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, bu 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlikle 63 puan topladı.

TALİSCA YİNE FRİKİKTEN ATTI

Beşiktaş'ın bu sezon duran toplardaki en etkili oyuncusu Anderson Talisca, yine serbest vuruştan fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı takımın kazandığı serbest vuruşta topun başına gelen Talisca, 61. dakikada şık bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında serbest vuruştan ilk golünü atan Talisca, Galatasaray karşılaşmasının ardından Gençlerbirliği karşısında da aynı başarıyı gösterdi. İlk yarıda oynanan ve 1-1 berabere biten Gençlerbirliği maçında da skor bulan Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti. Talisca, attığı golün ardından yedek kulübesine kadar koşarak gol sevincini yaşadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de oyuncusunu öperek kutladı.

BABEL, 6 MAÇ SONRA ATTI

Takımının 3. golünü atan Ryan Babel, ligde 6 maç sonra fileleri havalandırdı. Süper Lig'de son olarak Atiker Konyaspor maçında gol sevinci yaşayan Babel, sonraki 6 karşılaşmayı suskun geçirdi. Bu sezon 3. golünü kaydeden Babel, Türkiye kariyerinde ayrıca Gençlerbirliği karşısında 3. kez topu filelerle buluşturdu.

TOLGA ZENGİN 23 HAFTA SONRA

Fabricio'nun yerine oyuna dahil olan Tolga Zengin, uzun bir aranın ardından Süper Lig'de şans buldu. Bu sezonun ilk 2 maçında ilk 11'de görev alan Tolga Zengin, 2. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasının ardından formayı Fabricio'ya kaptırdı. Tecrübeli file bekçisi, 23 hafta sonra ligde görev aldı. Görev yaptığı ilk 2 maçta 3 gol yiyen Tolga, bu sefer rakip oyunculara bu şansı tanımadı.

TARAFTARLARDAN AVRUPA LİGİ GÖNDERMEDİ

Takımlarının 2-0 öne geçmesiyle coşan siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci golün ardından UEFA Avrupa Ligi'ne yönelik tezahüratta bulundu. Taraftarlar, organizasyonun final maçının oynanacağı İsveç'in başkenti Stockholm'e yönelik tezahürat yaptı. Siyah-beyazlılar, maçın son dakikalarında "Güdük Necmi" tezahüratlarıyla vefat eden sinema oyuncusu Halit Akçatepe'yi de andı. Taraftarlar ayrıca son bölümlerde Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım aleyhine tezahürat yaptı.

DEMBA BA 678 GÜN SONRA KADRODA

Devre arasında yeniden Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba, uzun bir aradan resmi bir maçta kadroda şans buldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve takımının Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda görev yapan tecrübeli oyuncu, 678 gün sonra resmi bir mücadelede kadroda yer aldı. Beşiktaş'ta 2014-2015'te yer alan ve siyah-beyazlı formayla son maçını 24 Mayıs 2015'te oynayan Demba Ba, sonraki sezon başında Çin'e transfer olmuştu. Taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan Senegalli oyuncuyu tribüne çağırarak bir süre sevgi gösterisinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımda Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck ve Gökhan İnler de ilerleyen dakikalarda şans bulmak için yedek kulübesinde bekledi.

Taraftarlar, Beşiktaş'ın Romanya'nın Astra Giurgiu takımı ile yaptığı ve 3-1 mağlup olduğu hazırlık maçında yediği hatalı goller nedeniyle tepki gösterdiği kaleci Tolga Zengin'e de tezahüratlarla destek verdi.

CANER ERKİN YOK

Beşiktaş'ta cezalı Aboubakar'ın yanı sıra sakatlığı süren Caner Erkin de kadroda bulunmadı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Güneş, ayrıca Ersan Adem Gülüm, Atınç Nukan, Ömer Şişmanoğlu ve Luiz Rhodolfo'yu da kadroda tercih etmedi.

İLHAN CAVCAV UNUTULMADI

Beşiktaş, Gençlerbirliği'nin 22 Ocak'ta vefat eden başkanı İlhan Cavcav'ı da unutmadı. Maç öncesinde alt ve üst tribünler arasında yer alan elektronik reklam "İlhan Cavcav, Saygıyla Anıyoruz" yazısı yer aldı. Beşiktaşlı futbolcular, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sahaya "Her 68 çocuktan 1'inin otizmli olduğunun farkında mısınız", Gençlerbirliği ise "BendenSana kitap en güzel hediye" pankartıyla çıktı. Reklam panolarında da "Otizme mavi ışık" yak yazısına yer verildi.