Denizlispor: 1 - Altınordu: 2

DENİZLİSPOR: 1 - ALTINORDU: 2

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Caner Ak, Oktay Önge, Murat Temel

DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Sankoh (Dk. 61 İsmail Güven), Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Kerem Can Akyüz, Yasin Ozan (Dk. 75 Anıl Taşdemir), Moritz (Dk. 83 Barış Örücü), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Cenk Güvenç

ALTINORDU: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 80 Alihan Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 88 Oğulcan Ülgün), Hasan Kabze (Dk. 60 Fatih Aktay)

GOLLER: Dk. 25 Moritz (Penaltıdan) (Denizlispor), Dk. 44 Hasan Kabze, Dk. 90+3 Fatih Aktay (Altınordu)

KIRMIZI KART: Burak Altıparmak (maç bitiminde) (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 77 İsmail Güven (Denizlispor), Dk. 85 Uğur Arslan Kuru, Erdoğan Yeşilyurt (maç bitiminde) (Altınordu)

Maçın bitmesinin ardından futbolcular arasında çıkan tartışmanın ardından daha önce sarı kartı bulunan Denizlispor'da Burak Altıparmak, bir kez daha sarı kart görü ve kırmızı kartla cezalandırıldı. Hakem, Altınordu'dan Erdoğan Yeşilyurt'a da sarı kart gösterdi.