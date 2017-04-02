DENİZLİSPOR HABERLERİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Denizlispor: 1 - Altınordu: 2
FUTBOL

Denizlispor: 1 - Altınordu: 2

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Altınordu, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti

02 Nisan 2017 Pazar, 15:45:15 Güncelleme: 15:48:06

DENİZLİSPOR: 1 - ALTINORDU: 2

STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak, Oktay Önge, Murat Temel

DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Sankoh (Dk. 61 İsmail Güven), Ömer Alp Kulga, Ziya Alkurt, Kerem Can Akyüz, Yasin Ozan (Dk. 75 Anıl Taşdemir), Moritz (Dk. 83 Barış Örücü), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter, Cenk Güvenç
ALTINORDU: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu (Dk. 80 Alihan Özfesli), Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Barış Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 88 Oğulcan Ülgün), Hasan Kabze (Dk. 60 Fatih Aktay)

GOLLER: Dk. 25 Moritz (Penaltıdan) (Denizlispor), Dk. 44 Hasan Kabze, Dk. 90+3 Fatih Aktay (Altınordu)
KIRMIZI KART: Burak Altıparmak (maç bitiminde) (Denizlispor)
SARI KARTLAR: Dk. 77 İsmail Güven (Denizlispor), Dk. 85 Uğur Arslan Kuru, Erdoğan Yeşilyurt (maç bitiminde) (Altınordu)

Maçın bitmesinin ardından futbolcular arasında çıkan tartışmanın ardından daha önce sarı kartı bulunan Denizlispor'da Burak Altıparmak, bir kez daha sarı kart görü ve kırmızı kartla cezalandırıldı. Hakem, Altınordu'dan Erdoğan Yeşilyurt'a da sarı kart gösterdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İşte FIFA 17'de Süper Lig oyuncuları ve puanları
FUTBOL

FIFA'ya göre, Süper Lig'in en iyi futbolcusu!
'3 Büyükler'e Anadolu'dan gelip fiyasko çıkan futbolcular
FUTBOL

Taraftarları çıldırtan transfer!
Yılmaz Vural şov başladı!
FUTBOL

Yılmaz Vural şov başladı!
Fenerbahçe için Sergiy Rebrov iddiası
FUTBOL

F.Bahçe'ye hoca olarak dönüyor!