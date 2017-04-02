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Sivasspor - Manisaspor
FUTBOL

Sivasspor: 2 - Manisaspor: 0 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Sivasspor, sahasında Manisaspor'u 2-0 mağlup etti

02 Nisan 2017 Pazar, 15:55:37 Güncelleme: 16:00:12

SİVASSPOR: 2 - MANİSASPOR: 0

STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Serkan Tokat, Erkan Akbulut, Oğuz Terzi

SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Cebe, İbrahim Öztürk, Boye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Galip Güzel (Dk. 76 Adem Koçak), Leandrinho (Dk. 66 Kerim Avcı), Emre Kılınç, Burhan Eşer (Dk. 84 Rıdvan Şimşek), Ergin Keleş
MANİSASPOR: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Dimov, Ufuk Budak, Metin Yüksel (Dk. 65 Bakaki), Mikic, İsmail Hakkı Odabaşı, Savaş Yılmaz (Dk. 46 Hakan Turan), Gökhan Sazdağı (Dk. 74 Mertan Caner Öztürk), Bahattin Köse

GOLLER: Dk. 28 Galip Güzel, Dk. 59 Leandrinho (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 21 Bahattin Köse, Dk. 77 Umut Gündoğan, Dk. 78 İsmail Şahmalı (Manisaspor), Dk. 78 Burhan Eşer, Dk. 81 Ahmet Cebe (Sivasspor)

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