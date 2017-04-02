Sivasspor: 2 - Manisaspor: 0 | MAÇ SONUCU

SİVASSPOR: 2 - MANİSASPOR: 0
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Serkan Tokat, Erkan Akbulut, Oğuz Terzi
SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Ahmet Cebe, İbrahim Öztürk, Boye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Galip Güzel (Dk. 76 Adem Koçak), Leandrinho (Dk. 66 Kerim Avcı), Emre Kılınç, Burhan Eşer (Dk. 84 Rıdvan Şimşek), Ergin Keleş
MANİSASPOR: İsmail Şahmalı, Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Dimov, Ufuk Budak, Metin Yüksel (Dk. 65 Bakaki), Mikic, İsmail Hakkı Odabaşı, Savaş Yılmaz (Dk. 46 Hakan Turan), Gökhan Sazdağı (Dk. 74 Mertan Caner Öztürk), Bahattin Köse
GOLLER: Dk. 28 Galip Güzel, Dk. 59 Leandrinho (Sivasspor)
SARI KARTLAR: Dk. 21 Bahattin Köse, Dk. 77 Umut Gündoğan, Dk. 78 İsmail Şahmalı (Manisaspor), Dk. 78 Burhan Eşer, Dk. 81 Ahmet Cebe (Sivasspor)
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