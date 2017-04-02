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İskoçya'da Celtic 8 hafta kala şampiyon!

İskoçya Ligi'nde Celtic, bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

02 Nisan 2017 Pazar, 18:27:51 Güncelleme: 20:01:24

Hearts deplasmanından 5-0'lık galibiyetle ayrılan Celtic, 30 hafta sonunda topladığı 86 puanla en yakın rakibi Aberdeen'in 25 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Premiership'te 3, şampiyonluk grubu mücadelesinde 5 olmak üzere ligde 8 maç kala şampiyonluğunu ilan eden Celtic, Brendan Rodgers yönetiminde şu ana kadar 28 galibiyet ve 2 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

Celtic, ligde üst üste altıncı ve toplamda 48. şampiyonluğunu kazandı.

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