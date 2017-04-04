FUTBOL
Bunu Fatih Terim bile beklemiyordu!..
02 Nisan 2017 Pazar, 19:20:36
| Güncelleme: 04 Nisan 2017 Salı, 14:17:35
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Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz gün NTVSpor'a yaptığı açıklamada Türk futbolunun kanayan yarası altyapıdaki sorunlar hakkında önemli ifadeler kullandı.
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Terim, "Altyapılar sadece bizim kural değiştirmemizle düzelmez. Altyapıyı masraf yaptıran bir yer değil, gelir kapısı olacak bir yer olarak görmemiz gerekiyor" diyerek başta Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere tüm takımlara mesaj gönderdi.
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Biz de HTSPOR.COM olarak '4 Büyükler'in bu sezon altyapısından çıkardığı isimlere ligde ne kadar süre verdiklerini araştırdık. Karşımıza çok acı bir tablo çıktı...
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İşte o liste...
FENERBAHÇE
ERTUĞRUL TAŞKIRAN
ALDIĞI SÜRE: 180 DAKİKA (Volkan Demirel ve Fabiano'nun sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi 3. tur ön elemesindeki Monaco maçlarında oynadı)
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YİĞİTHAN GÜVELİ
ALDIĞI SÜRE: 352 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI)
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SAVAŞ POLAT
ALDIĞI SÜRE: 360 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI)
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SAMED KARAKOÇ
ALDIĞI SÜRE: 120 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI)
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ERDİ ŞEHİT
ALDIĞI SÜRE: 49 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI)
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UYGAR MERT ZEYBEK
ALDIĞI SÜRE: YOK (Temmuz ayında oynanan CSMS Iaşi maçında çapraz bağları kopup 6 ay sahalardan uzak kalmıştı)
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GALATASARAY
ERAY İŞCAN
ALDIĞI SÜRE: YOK
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GÖKAY GÜNEY
ALDIĞI SÜRE: 46 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI)
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BERK İSMAİL ÜNSAL
ALDIĞI SÜRE: 68 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI )
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KEREM ÇALIŞKAN
ALDIĞI SÜRE: 106 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI )
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BİRHAN VATANSEVER
ALDIĞI SÜRE: 149 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI )
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BEŞİKTAŞ
UTKU YUVAKURAN
ALDIĞI SÜRE: 180 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI )
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FATİH AKSOY
ALDIĞI SÜRE: 329 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI )
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SEDAT ŞAHİNTÜRK
ALDIĞI SÜRE: 158 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI )
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MUHAMMED ENES DURMUŞ
ALDIĞI SÜRE: 205 DAKİKA (SÜPER LİG'DE HİÇ OYNAMADI)
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TRABZONSPOR
YUSUF YAZICI
ALDIĞI SÜRE: 1100 DAKİKA (SÜPER LİG'DE 752 DAKİKA) (TÜRKİYE KUPASI'NDA 348 DAKİKA)
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ABDÜLKADİR ÖMÜR
ALDIĞI SÜRE: 186 DAKİKA (SÜPER LİG'DE 9 DAKİKA) (TÜRKİYE KUPASI'NDA 177 DAKİKA)
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UĞURCAN ÇAKIR
ALDIĞI SÜRE: YOK
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FURKAN TAŞ
ALDIĞI SÜRE: YOK
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4 BÜYÜKLER'İN ALTYAPISINDAN ÇIKIP SÜPER LİG'İN DİĞER TAKIMLARINDA OYNAYAN İSİMLER İSE ŞÖYLE: RECEP NİYAZ - ÇAYKUR RİZESPOR ALTYAPISI: FENERBAHÇE
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ALPEREN UYSAL - ÇAYKUR RİZESPOR ALTYAPISI: GALATASARAY
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BARIŞ MEMİŞ - ADANASPOR ALTYAPISI: TRABZONSPOR
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ERKAN KAŞ - KAYSERİSPOR ALTYAPISI: BEŞİKTAŞ
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ERTEN ERSU - GAZİANTEPSPOR ALTYAPISI: FENERBAHÇE
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EMRE BELÖZOĞLU - MEDIPOL BAŞAKŞEHİRALTYAPISI: GALATASARAY
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MUSTAFA YUMLU - AKHİSAR BELEDİYESPORALTYAPISI: TRABZONSPOR
30
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AYDIN KARABULUT - GENÇLERBİRLİĞİ ALTYAPISI: BEŞİKTAŞ
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MERT GÜNOK - BURSASPOR ALTYAPISI: FENERBAHÇE
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UĞUR UÇAR - MEDIPOL BAŞAKŞEHİRALTYAPISI: GALATASARAY
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KADİR KELEŞ - AKHİSAR BELEDİYESPOR ALTYAPISI: TRABZONSPOR
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SERDAR ÖZKAN - ANTALYASPORALTYAPISI: BEŞİKTAŞ
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ÖZGÜR ÇEK - ÇAYKUR RİZESPOR ALTYAPISI: FENERBAHÇE
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MEHMET GÜVEN - OSMANLISPOR ALTYAPISI: GALATASARAY
37
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FATİH ÖZTÜRK - AKHİSAR BELEDİYESPOR ALTYAPISI: TRABZONSPOR
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ADEM BÜYÜK - KASIMPAŞA ALTYAPISI: BEŞİKTAŞ
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OLCAN ADIN - KAYSERİSPOR ALTYAPISI: FENERBAHÇE
40
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UĞUR DEMİROK - TRABZONSPOR ALTYAPISI: GALATASARAY
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TOLGA ZENGİN - BEŞİKTAŞALTYAPISI: TRABZONSPOR
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BİLAL KISA - BURSASPORALTYAPISI: FENERBAHÇE
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ANIL KARAER - GENÇLERBİRLİĞİALTYAPISI: GALATASARAY
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KERİM ZENGİN - KARDEMİR KARABÜKSPORALTYAPISI: FENERBAHÇE
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FERHAT ÖZTORUN - MEDIPOL BAŞAKŞEHİRALTYAPISI: GALATASARAY
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VOLKAN BABACAN - MEDIPOL BAŞAKŞEHİRALTYAPISI: FENERBAHÇE
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ALPARSLAN ERDEM - MEDIPOL BAŞAKŞEHİRALTYAPISI: GALATASARAY
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TAHA YALÇINER - AYTEMİZ ALANYASPORALTYAPISI: FENERBAHÇE