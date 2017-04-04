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Bunu Fatih Terim bile beklemiyordu!..

02 Nisan 2017 Pazar, 19:20:36

  • 1 Bunu Fatih Terim bile beklemiyordu!..
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    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz gün NTVSpor'a yaptığı açıklamada Türk futbolunun kanayan yarası altyapıdaki sorunlar hakkında önemli ifadeler kullandı.

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