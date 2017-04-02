Göztepe: 2 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU

Göztepe: 2 - Giresunspor: 1

Stat: Bornova

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Günay Güvenç, Tanju Kayhan (Dk. 71 Fuchs), Gençer Cansev, Leo, Canberk Dilaver, Tayfur Bingöl, Murat Akın (Dk. 71 Soner Dikmen), Gosso, Halil Akbunar, Segbefia (Dk. 73 Emre Aygün), Jahovic

Giresunspor: Eser Altın, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Abwo (Dk. 73 Özgür Can Özcan), Cihan Can, Dodo, Volkan Okumak (Dk. 77 Tomic), Recep Aydın (Dk. 58 Jones Carioca), Isaac

Goller: Dk. 9 Segbefia, Dk. 83 Jahovic (Göztepe), Dk. 89 Özgür Can Özcan (Penaltıdan) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Hüsamettin Tut, Dk. 86 Cihan Can (Giresunspor), Dk. 50 Gosso, Dk. 90+2 Canberk Dilaver (Göztepe)

TFF 1. Lig 26. hafta mücadelesinde son 3 karşılaşmasını kaybeden Göztepe, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Giresunspor'u evinde yenerek kötü gidişata dur dedi: 2-1.

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Segbefia'nın golüyle öne geçen sarı kırmızılılar 83'üncü dakikada golcüsü Jahovic'in kafasıyla farkı 2'ye çıkardı. Özgürcan'ın 89'uncu dakikada penaltıdan attığı gol Giresunspor'a yetmezken bu sonuçla 43 puana yükselen Göztepe, 4'üncü sıraya çıktı, 40 puanda kalan yeşil-beyazlılar ise 6'ncılığa geriledi.

Göztepe Teknik Sorumlusu Yılmaz Vural, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasına çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Halil'in pasında sol çaprazdan ceza alanına sızan Canberk kaleci Eser ile karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta gönderdi.



10. dakikada Göztepe golü buldu. Canberk'in sağdan ortaladığı topa uçarak kafa vuran Segbefia fileleri havalandırdı: 1-0.



28. dakikada gelişen Giresunspor atağında Dodo'nun yerden gönderdiği topa Murat ters vurdu, meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.



44. dakikada Recep'in sağ çaprazdan kullandığı frikikten top kaleci Günay'ın kontrolünde üstten auta çıktı.



63. dakikada Giresunspor gole yaklaştı. Dodo'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Günay topu son anda köşeden çeldi.





69. dakikada Canberk'in Abwo tarafından düşürülmesiyle Göztepe frikik kazandı. Jahovic'in serbest atışında top baraja çarptı.



79. dakikada Halil'in kaptırdığı topla Göztepe kalesine yaklaşan Tomic ceza sahası dışından şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



83. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Halil'in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Jahovic kafayla fileleri sarstı: 2-0.



89. dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Canberk'in Dodo'yu düşürmesiyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Özgürcün penaltı atışını gole çevirdi: 2-1.

TFF 1. Lig'de teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde ilk maçına çıkan Göztepe, Giresunspor'u 2-1 yenerek 3 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde 22. haftada Manisaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra Elazığspor'a 5-2, Ümraniyespor'a 1-0 ve Eskişehirspor'a 4-0 yenilen Göztepe, 26. haftada konuk ettiği Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Haftaya 40 puan ve averajla 6. sırada giren sarı-kırmızılı ekip Giresunspor ve Ümiraniyespor'u geçerek 43 puanla 4. duruma yükseldi.

Ligde ilk 3 sıradaki Evkur Yeni Malatyaspor, Sivasspor ve Eskişehirspor'un galip geldiği haftayı kayıpsız kapatan sarı-kırmızılı ekip, rakipleriyle puan farkını korudu.

Okan Buruk'la yollarını ayırdıktan sonra Göztepe'de göreve gelen Yılmaz Vural, sarı-kırmızılı ekipte kariyerine galibiyetle başladı.

İlk gol Segbefia'dan

Müsabakada Kossi Prince Segbefia'nın golüyle 1-0 öne geçen Göztepe'de Togolu oyuncu Göztepe formasıyla ligde 2. golüne imza attı. Bu sezon attığı gollerle takımına büyük katkı veren Adis Jahovic, Giresunspor karşısında takımının 2. golünü kaydetti. Makedon golcü, bu sezon fileleri 15. kez havalandırdı.

Kaptan Murat Akın

Göztepe'de Yılmaz Vural göreve geldikten sonra ilk maçta Jean Jacques Gosso'nun yerine Murat Akın kaptan olarak sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan çıkan Murat Akın, kaptanlık pazubandını Gosso'yo verdi. Bu oyuncu pazubandı ilk önce Halil Akbunar'a götürdü, bu oyuncunun kabul etmemesi üzerine Gosso, pazubandı Benjamin Fuchs'a verdi.

Müsabakada kalesindeki tek golü penaltı atışından gören Göztepe, daha önce Büyükşehir Gaziantepspor maçında 2, Denizlispor ve Sivasspor müsabakalarında ise birer penaltı golüne engel olamamıştı.

Giresunspor deplasmanda yok

Ligde Yücel İldiz'in göreve gelmesiyle istikrarlı sonuçlara imza atan ve play-off barajına giren Giresunspor, son 4 haftada sadece 1 puan alabildi.

Giresunspor, deplasmandaki Ümraniyespor ve Boluspor mağlubiyetlerinin ardından Göztepe'ye yenildi. Karadeniz temsilcisi bu süreçte tek puanını kendi evindeki Eskişehirspor karşılaşmasında 0-0'lık sonuçla aldı.