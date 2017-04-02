Genoa: 0 - Atalanta: 5 | MAÇ SONUCU

Serie A'da 30. hafta maçında bu sezon Avrupa kupaları için mücadele eden Atalanta, Genoa'ya konuk oldu. Maça iyi başlayan konuk ekip, 25'te Conti ve 32'de penaltıdan Alejandro Gomez'in golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.
60. dakikada Pinilli ikinci sarı kartı görünce Genoa 10 kişi kaldı. 3 dakika sonra Alejandro Gomez yine sahneye çıktı: 0-3.
76'da Caldara durumu 4-0'a getirirken, son sözü yine Alejandro Gomez söyledi ve Atalanta deplasmandan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Atalanta puanını 58 yaparken, Genoa ise 29 puanda kaldı.
Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:
Pescara: 1 - Milan: 1
Torino: 2 - Udinese: 2
Chievo: 1 - Crotone: 2
Palermo: 1 - Cagliari: 3
Fiorentina: 1 - Bologna: 0
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