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Genoa - Atalanta
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Genoa: 0 - Atalanta: 5 | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 30. haftasında Atalanta deplasmanda Genoa'yı 5-0 mağlup etti

02 Nisan 2017 Pazar, 20:12:11 Güncelleme: 20:15:02

Serie A'da 30. hafta maçında bu sezon Avrupa kupaları için mücadele eden Atalanta, Genoa'ya konuk oldu. Maça iyi başlayan konuk ekip, 25'te Conti ve 32'de penaltıdan Alejandro Gomez'in golleriyle devreyi 2-0 önde kapattı.

60. dakikada Pinilli ikinci sarı kartı görünce Genoa 10 kişi kaldı. 3 dakika sonra Alejandro Gomez yine sahneye çıktı: 0-3.

76'da Caldara durumu 4-0'a getirirken, son sözü yine Alejandro Gomez söyledi ve Atalanta deplasmandan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Atalanta puanını 58 yaparken, Genoa ise 29 puanda kaldı.

Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:

Pescara: 1 - Milan: 1
Torino: 2 - Udinese: 2
Chievo: 1 - Crotone: 2
Palermo: 1 - Cagliari: 3
Fiorentina: 1 - Bologna: 0

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