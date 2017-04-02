Real Madrid: 3 - Deportivo Alaves: 0 | MAÇ SONUCU

La Liga'da şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Real Madrid, 28. hafta maçında sahasında Alaves'i ağırladı. 31'de Benzema attığı golle takımını devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda da üstün oyununu sergileyen Real Madrid, 85'te Isco ve 88'de Nacho'nun golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 68 yaparken, Alaves ise 40 puanda kaldı.

Günün diğer maçında ise Sevilla evinde Sporting Gijon ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.