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Real Madrid - Deportivo Alaves
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Real Madrid: 3 - Deportivo Alaves: 0 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 28. haftasında lider Real Madrid evinde Deportivo Alaves'i rahat geçti

02 Nisan 2017 Pazar, 20:21:34 Güncelleme: 20:24:55

La Liga'da şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Real Madrid, 28. hafta maçında sahasında Alaves'i ağırladı. 31'de Benzema attığı golle takımını devreye 1-0 önde götürdü.

İkinci yarıda da üstün oyununu sergileyen Real Madrid, 85'te Isco ve 88'de Nacho'nun golleriyle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 68 yaparken, Alaves ise 40 puanda kaldı.

Günün diğer maçında ise Sevilla evinde Sporting Gijon ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. 

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