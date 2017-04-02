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Arsenal - Manchester City
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Arsenal: 2 - Manchester City: 2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal evinde Manchester City ile 2-2 berabere kaldı

02 Nisan 2017 Pazar, 20:44:03 Güncelleme: 20:47:00

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal sahasında Manchester City'i ağırladı. Maça hızlı başlayan City, 5. dakikada Sane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

40'ta Walcott'un sayısıyla Arsenal durumu 1-1 yaptı. Ancak iki dakika sonra bu kez Aguero golü attı ve Manchester City devreyi 2-1 önde kapattı.

53'te Mustafi maçta yeniden eşitliği sağlarken bu aynı zamanda maçın da skoru oldu: 2-2.

Bu sonuçla Manchester City puanını 58, Arsenal ise 51 yaptı.

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