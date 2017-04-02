Ersun Yanal: "3 puan alan haklıdır ama biz haklı değiliz"

Spor Toto Süper Liginin 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek 2017 yılında yenilmezliğini sürdüren Trabzonspor çıkışına devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal, 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "3 puan alan haklıdır ama biz haklı değiliz" ifadelerini kullandı.



Çaykur Rizespor karşısında eleştirilecek çok yönleri bulunduğunu belirten Yanal, "Bugün alınan bir 3 puan var, aslında hepsi o. Bursaspor maçıyla başlayan, Kasımpaşa maçıyla devam eden deplasmanlardaki performansıyla da ligin ikinci yarısındaki lideri olan bir takım olarak, bugün ortaya koyduğumuz oyun ve mücadelenin çok eleştirilecek yönü var. 3 puan aldığınızda haklısınızdır, galip gelmişsinizdir ama biz bugün haklı değiliz. Bugün hepimiz, bütün paydaşlar, oyuncularımız, bizler oturup bugünkü oyunu iyi analiz etmeliyiz. Çünkü rakibimiz zaman zaman oyun disiplininden kopup fazla oyuncuyla dengesiz bir şekilde hücum etmesine rağmen biz dengeli oynamayıp ortaya koyduğumuz oyun, bize hiç uygun olmadığını düşünüyorum. Bu bir fırsattır, çünkü biz bugün bütün paydaşlar olarak bu fırsatı iyi değerlendirip bir daha böyle bir oyun ortaya koymamamız gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir geçitten geçmiş olduk. Bütün arkadaşlarımızla oturup hep beraber çözebileceğimiz bir durumdur" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR İYİ YOLDA"

Trabzonspor'un iyi yolda olduğunu belirten Yanal, "Takımın kurgusunu yapmak için uğraştığımız çabanın zaman zaman bu tür eksiklerle de olsa doğru bir zemine oturacağını düşünüyorum. Önümüzdeki hafta Trabzon'da oynayacağımız Beşiktaş maçı, futbol adına çok önemli bir gün olacak. 41 bin 461 kişilik stadyumumuzun dolacağını düşünüyorum. Hep birlikte olacağız ve güzel eğlenceli bir gün geçireceğiz. Futbol adına da bugünküleri yapmayıp sahamızda oynadığımız coşkulu oyunumuzu sergileyip yolculuğumuza devam edeceğiz. Özellikle Trabzonspor'un kurgusuna katkıda bulunacak önemli bir süreci de geçmek istiyoruz. Büyük bir heyecanla taraftarlarımızı stadyuma bekliyorum" diye konuştu.

"4-0 YENİLDİĞİMİZ KARABÜK MAÇINDA DAHA İYİ OYNAMIŞTIK"

2017 yılında Trabzonspor'un yakaladığı çıkışla ilgili olarak ise Yanal, "Aslında biz kötü sonuç aldığımız maçlarda da kötü oynamadık. Gaziantepspor'a ligin ilk yarısında 90 dakikada gol yediğimizde bugünkünden daha iyi oynamıştık. 3-0 yenildiğimiz Aytemiz Alanyaspor maçında bugünkünden daha iyi oynadık. Yine 4-0 yenildiğimiz Kardemir Karabükspor maçında büyük bir bölümünde bugünkünden çok daha iyi oynamıştık. Belli şeyler var oturmamız gereken, bunları da taviz vermeden oturtmak istiyoruz. Bence bunların bir çoğu olmadı. Bunları değiştirmek ve bunları en iyi şekilde yapan bir takım haline gelmek için güzel bir zaman geçirdik. Onun için biz oyuncularımızın karakterine duruşuna çok güveniyoruz. Onların çok doğru karakterde oyuncular olduğuna inanıyorum, bazen böyle olur. Trabzonspor, Bursaspor maçıyla birlikte çıkışındaki, oynadığı pozitif futbolu tekrar etmesini sağlayacak bir uygulamayı takımda en kısa zamanda yapacağız" şeklinde konuştu.