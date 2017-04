Ümit Özat: "Maçın 3 kırılma anı oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Vodafone Arena'da 3-0'lık skorla mağlup etti.



Ankara temsilcisinin Teknik Direktörü Ümit Özat, kazananın her zaman haklı olduğunu ifaden ederek, "3 kırılma anı oldu maçın. Fabri'nin yüzüne çarpan top ilki. İlk yarının sonunda golden önce çıkışta kaptırdığımız topla Quaresma'nın boşta kalıp ortaya attığı pozisyon. Üçüncü ise Vedat'ın vurup Tolga'nın çıkardığı pozisyon. Bunlardan sonra Beşiktaş lehine giden bir oyun oldu" açıklamasını yaptı.



ŞENOL GÜNEŞ İLE TARTIŞMASI

Genç çalıştırıcı, maçın 21. dakikasında Şenol Güneş ile tartıştıkları pozisyonla alakalı ise, "Şenol hoca beni ilk defa milli takıma alan hoca. Her maçtan önce de gider elini öperim. Şimdi herkesin kulübesi var. Hepimiz duygusalız ve kazanma stresi ona da bana da yanlış hareket yaptırmış olabilir. Her pozisyondan sonra 10 kişi fırlıyor onlardan. Hakemi etkiliyor. Ya aynı şansı bize de vereceksiniz ya da onlara vermeyeksiniz. En ufak bir şeyde itiraz ediyorlar. Arka tarafı durdurabilirsiniz ben yedek kulübemdekilere çıkmayın diyorum. Ben kulübüme hakim olmazsam sahaya hakem üzerine çullanmaları hoşuma gitmez. Hoş görünmüyor. Futbolun içinde olan şeyler tartışmalar. Şampiyonluk stresi var onların. Biz de buraya 3 puan almaya geldik. Ben kinci bir adam değilim oldu bitti yani" diye konuştu.

