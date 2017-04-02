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Ahmet Nur Çebi: "Şampiyonluğu şansa bırakmamak lazım"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada şampiyonluğu şansa bırakmak istemediklerini söyledi

02 Nisan 2017 Pazar, 22:31:18 Güncelleme: 22:33:19

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, bulundukları pozisyon itibariyle bundan sonra maç kaybetmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Bir başkasının maç kaybedip kazanmasıyla bizim bir ilişkimiz yok. Şampiyon olmak için Beşiktaş'ın bütün maçlarını alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Talisca'nın serbest vuruştan attığı gol hakkında konuşan Çebi, "Zevkli enstantaneleri seyretmek büyük keyif veriyor. Bunları Beşiktaş yapınca daha çok keyif alıyoruz. Talisca başarılı bir futbolcu, iyi gidiyor" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU ŞANSA BIRAKMAMAK LAZIM"
Çebi, şampiyonluk için ise, "Matematiksel olarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunu garantilemesi için bütün maçlarını kazanması gerekiyor. Hiçbir şekilde işi şansa ya da tehlikeye bırakmamak lazım. Başka takımların mağlubiyet ya da galibiyetleri ilgilendirmeden biz yolumuza, kendi maçlarımızla ilgili devam etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR AİLE İÇİ MESELELER"
Quaresma verilecek cezanın yönetim kurulunda konuşulduğunu ve gereğinin yapıldığını belirten Çebi, "Bunlar aile içi meselelerdir. Yönetim kurulunun aldığı kararlar saklı olarak devam edecektir. Quaresma çok iyi ve büyük futbolcudur. Başarısını zaten görüyorsunuz. Taraftarın sevgisi ortadadır. Biz futbolcumuzu hiç kimseyle tartışmayız" ifadeleri kullandı.
Çebi son olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 'Feda bize yaramaz' sözleri için ise, "Kendi görüşüdür. Değerlendirme kamuoyuna aittir. Allah yollarını açık etsin" dedi.

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