Rıdvan Dilmen: "Van Persie bile eşine 'Keşke Beşiktaş'ta olsam' diyordur"

2 | 23

- Gençlerbirliği ilk yarıda Beşiktaş’ı nasıl durdururum, kontra ataktan gol atarım diye düşünmüş. Tamamen rakibe karşı bir önlemle çıkmış, kontradan 1 tane atarsam atarım demiş. Belki de bu statta oynanan en temaslı maç oldu. İki kez oyunun sonuna kadar skor olarak götürme şansı doğdu.