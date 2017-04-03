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FUTBOL

Rıdvan Dilmen: "Van Persie bile eşine 'Keşke Beşiktaş'ta olsam' diyordur"

03 Nisan 2017 Pazartesi, 00:15:03

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    NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 6 dakika önce
    sen boş ver rıdvan bey BEŞİKTAŞ ı konuşarak değil yaptığı icraatlar ile ayakta. sadece saygı
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