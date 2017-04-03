Rıdvan Dilmen: "Van Persie bile eşine 'Keşke Beşiktaş'ta olsam' diyordur"
03 Nisan 2017 Pazartesi, 00:15:03 | Güncelleme: 09:07:07
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NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettiği maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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- Gençlerbirliği ilk yarıda Beşiktaş’ı nasıl durdururum, kontra ataktan gol atarım diye düşünmüş. Tamamen rakibe karşı bir önlemle çıkmış, kontradan 1 tane atarsam atarım demiş. Belki de bu statta oynanan en temaslı maç oldu. İki kez oyunun sonuna kadar skor olarak götürme şansı doğdu.
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- Fabri sakatlandığındaki pozisyonda oyuna ortak olabilirdi. İkinci yarıda bir fırsat daha yakaladı. O da olmadı. Talisca’nın attığı gol maçı bitirdi.
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- Çok sert oynadılar. Bu da Beşiktaş'ı biraz zorladı. Ancak 2. golden sonra Gençlerbirliği'nin istatistiği ortaya çıktı. Son 5 deplasman maçında yenilmişler. Çabuk çözülüyorlar yani.
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- Ankara ekibi çok yakın oynadı. Herkes yakın oynadılar. Bu da Beşiktaş’ı biraz zorladı. İstatistikler ortada. Gençlerbirliği demek ki çözülüyor.
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- Beşiktaş sazı eline aldı ve taraftarıyla bütünleşti. Beşiktaş maç bitmesin diye isterken, Ümit hoca ise bitsin istiyordu. Gençlerbirliği ve Ümit Özat ise bir an önce maçın bitmesini istemiştir.
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- Bugün her futbol takımının taraftarı böyle bir takımları olsun isterler. Quaresma, Talisca'yı izlemek ister. Atiba ve Oğuzhan harika oynadılar bugün.
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- Cenk gayretli, kavga ediyor ama Beşiktaş'ın üst seviyesine biraz daha ayak uydurması lazım. Bugün maçı televizyonu izleyen rakip takımın taraftarları keşke Cenk'in yerinde ben olsam diyordur.
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- Van Persie bile eşine 'Ah keşke şu takımda olsam' diyordur kesin. Eren Derdiyok da der. Beşiktaş, Türkiye'de dar alanda en iyi oynayan takım. Dar alanda oynamak önemlidir, zodrdur. İyi futbolcuyla oynanır. Disiplinli oynamazsan yapamazsın. Normalde 2-0 olunca skor 'fişi çekti' diyemezsiniz. Tehlikeli skordur. Ama Beşiktaş 2-0 yapınca fişi çekiyor, işi bitiriyor.
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- Beşiktaş'ın futbolcularını herkes ister. Şu an Adriano'yu hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ister. Ama neyi değiştirmediler? Teknik direktörünü değiştirmediler. Antrenmanlarını izliyorum. Maç gibi oynuyorlar.
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- Ceza sahası yakınında alternatifler çok. Takımın arzusu her daim artıyor. Dizi filmi gibi. Biraz daha devam etsin istersin. Beşiktaşlılar maç bitti diye sevinmiyor. Taraftar ve futbolcular da öyle. 5 puanlık farkı yakalayacak bir ortam elde ettiler.
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- Görünen köy kılavuz istemez. Bu sahadaki siyah beyazlı takım, Türkiye'de her takımdan bir kaç gömlek üstün. Mario Gomez olsaydı bu sene şimdiden en az 25 gol atardı eminim. Zaafları var tabi. Gençlerbirliği çok sert başladı. Hemen sinirlendiler, istedikleri gibi oynayamadılar.
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- Bütün 17 takımın santroforu 'Ah ben oynasam 20 gol atarım' diyordur. Ben de bazen istiyorum oynamak. Cenk, fazlasıyla sırtı dönük oynamaya başladı. Rakibiyle orta sahaya kadar geliyor. Bir forvet bu kadar markaj altında kalmaz.
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- Şenol Güneş, oyuncularını daha iyi yapıyor. Ozan Tufan için gelişmedi diyor. Gelişmez tabii, doğru takımda oynamıyor. Şenol Güneş ile oynamıyor ki.
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- Ligde rakip alanda en çok oynayan takım tartışmasız Beşiktaş'tır. Bu çok zor bir olay. Quaresma'ya ceza sahasına çok girmiyor diyoruz ya. Oyunu rahatlatan da Quaresma. Öyle paralel paslar atıyor ki oyunu açıyor, rahatlatıyor.
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- Oğuzhan bana göre Türkiye'deki en iyi oyuncu. Avrupada'da en büyük 5 takım söyle, hepsinde oynayacak kapasitede. Roma ile ismi geçiyor. En az Roma'ya gider, benim için öyle bir futbolcu. Çok gelişim kaydetti. Özellikle Şenol Güneş ile çok gelişti.
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- Forvet arkası kalsaydı güçsüz kalabilrdi ama şimdiki pozisyonunda çok iyi. Oğuzhan'ın belki şutu eksik ama o kadar yaratıcı ki... Önündeki oyuncunun Oğuzhan'ın A,B,C,D planları olması gerektiğini bilmeli.