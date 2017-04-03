Kardemir Karabükspor galibiyeti, Fenerbahçe’de biraz olsun kara bulutları dağıttı... Milli maç arasına sahasında Atiker Konyaspor karşısında aldığı yenilgiyle giren Sarı-Lacivertliler’in keyfi iyiden iyiye kaçmıştı. Bunun için de zorlu Karabük deplasmanına giderken de herkes tedirgindi.

Ancak beklenilen olmadı ve Fenerbahçe galip gelerek rahat bir nefes aldı. Maç sonrasında da soyunma odasında yüzler gülüyordu. Futbolcularına hitaben kısa bir konuşma yapan teknik direktör Dick Advocaat, “Karakterinizi gösterdiniz. Her maçta mücadele ediyorsunuz. Bu ligdeki durumumuz ne olursa olsun sahadaki mücadelenizden vazgeçmediniz. Kardemir Karabük karşısında da aynı görüntüdeydiniz. Bu yüzden size teşekkür ediyorum” dedi.

HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL