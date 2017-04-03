Igor Tudor'un 2. sıra planı

M.Başakşehir’in Akhisar Belediye’ye yenilerek 3 puan kaybettiği haftayı avantaja çevirip bugünkü Adana maçından mutlak galibiyet alarak aradaki puan farkını 4’e indirmek isteyen Hırvat teknik adam, önümüzdeki hafta da Başakşehir’i mağlup ederek 2. sıraya ortak olmayı planlıyor. Ardından çıkacakları F.Bahçe karşılaşmasını ise kilit maç olarak gören genç antrenör, derbiden zaferle ayrılarak, Şampiyonlar Ligi için avantaj elde etmeyi amaçlarken, matematiksel olarak şansları devam ettiği sürece, yarışı bırakmamaları gerektiğini de futbolcularının kafasına işliyor.

HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ