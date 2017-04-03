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Oğuzhan Özyakup Beşiktaş transfer Arsenal Tottenham Hotspur
FUTBOL

Arsenal ve Tottenham Hotspur, Oğuzhan Özyakup'un peşinde

İki ezeli rakip, Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un transferi için karşı karşıya geldi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 11:52:34 Güncelleme: 19:01:37

Oğuzhan Özyakup için Tottenham ve Arsenal de devrede! İngiliz basını Premier League'de mücadele eden Arsenal ve Tottenham'ın, Oğuzhan Özyakup ile yakından ilgilendiğini iddia etti.

Ada basınına yansıyan haberde Arsenal altyapısında daha önce de forma giyen Oğuzhan Özyakup için, iki ekibin sezon sonunda Beşiktaş'a teklif yapacağı belirtildi. Oğuzhan için yapılacak teklifin yaklaşık 12 milyon euro olması bekleniyor.

Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino'nun da Oğuzhan Özyakup'u çok beğendiği de belirtildi.

Geçtiğimiz gün 24 yaşındaki milli oyuncu ile Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Orta sahanın önemli ismi Mahmoud Dahoud'u sezon sonunda Borussia Dortmund'a satan Mönchengladbach'a Oğuzhan Özyakup'un transfer edilmesi önerildi.

Beşiktaş Yönetimi, sezon sonunda 2018 yılında sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup ile yeni bir kontrat görüşmesi yapmayı da planlıyor.

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