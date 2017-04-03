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Beşiktaş transfer Mesut Özil Francesc Fabregas Radamel Falcao transfer
FUTBOL

Beşiktaş transferde şov yapacak

Başkan Orman'ın 3 gündür yönetici Umut Güner ile birlikte Londra'da bulunması, son sözlerin ardından vakit kaybetmeden transferde harekete geçtiği şeklinde yorumlandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:23:14 Güncelleme: 19:03:44

Fikret Orman yeni sezonda Beşiktaş taraftarlarının önüne büyük bir yıldız isim çıkarmakta kararlı. Bunun için de yoğun bir transfer çalışması içinde.

Fikret Orman'ın hedefindeki isimlerden üçünün, Arsenal'in 10 numarası Mesut Özil, Chelsea'nin orta saha oyuncusu Cesc Fabregas ile Monaco'da bu sezon harikalar yaratan Radamel Falcao olduğu konuşuluyor.

Bu sezon Vodafone Arena'dan 42 milyon Euro gelir elde eden, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden de sezon sonunda toplamda 25 milyon Euro'luk bir parayı kasasına koyması beklenen Siyah-Beyazlılar'ın, bu mali kaynak doğrultusunda herkesi şaşırtmakta kararlı olduğu ifade edildi.

Mesut ve Fabregas'ın takımlarındaki geleceklerini yerinde öğrenmek isteyen Orman'ın, ayrıca yakın ilişkileri bulunduğu Falcao'nun da menajeri olan Jorge Mendes ile de İngiltere'de bir araya geldiği ifade edildi.

Üç futbolcunun da şartlarını öğrenip, ona göre bir yol haritası çizecek olan Orman'ın, gelebilecek diğer oyuncularla ilgili çalışmalarını da tüm hızıyla süredüreceği bildirildi.

(Hürriyet)

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YORUMLAR 1
  • Misafir 5 saat önce
    geçmişte fb nin yaptıklarını şimdi bjk yapıyor.başarı alkışlanmalı tebrikler iyi yolda bjk
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