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Andreas Beck
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Beck, Gençlerbirliği maçının ardından antrenman yaptı

Beşiktaş'ın Alman yıldızı Andreas Beck, Gençlerbirliği maçının ardından Vodafone Arena çimlerine çıktı ve idman yaptı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:27:54 Güncelleme: 12:29:27

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 3-0 yendiği mücadelenin ardından Vodafone Arena'da ortaya çıkan görüntü herkesi şaşırttı; Andreas Beck, Gençlerbirliği maçının ardından idman yaptı.

Stadyumdaki taraftarların çıkmasının ardından antrenör eşliğinde antrenmanını yapan Alman futbolcunun bu görüntüsü gazetecilerin mücadeleyi takip ettiği basın tribününde şaşkınlık yaşattı. Beck’in maç bittikten sonra sahada idman yapması futbolseverlerin takdirini kazandı.

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