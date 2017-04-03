Onur Kıvrak'tan anlamlı davranış

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Onur Recep Kıvrak maça damgasını vurdu.

Yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla bordo-mavili takımın galip gelmesinde önemli rol oynayan başarılı kaleci, maç sonunda da taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı.



Elde edilen galibiyet sonrası coşkulu bir kutlama yapmak isteyen bordo-mavili taraftarlar, kaptan Onur'un öncülüğünde tüm takıma üçlü çektirmek istedi. Onur, ligin alt sıralarında kalan Çaykur Rizesporlu oyuncuların üzüntüleri nedeniyle taraftarlara, "Rakibimiz kötü durumda, bu durumda coşkulu bir eğlence yapmak bize yakışmaz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz" demesi büyük alkış aldı.