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Onur Kıvrak
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Onur Kıvrak'tan anlamlı davranış

Trabzonspor'un başarılı kalecisi takım kaptanı Onur Recep Kıvrak, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası, bordo-mavili taraftarların üçlü çektirme isteğini geri çevirdi. Başarılı eldivenin komşuları Çaykur Rizespor'un ligdeki durumuna dikkat çekmesi, taraftarlar tarafından da olumlu karşılandı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 12:49:12 Güncelleme: 19:01:55

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da kaleci Onur Recep Kıvrak maça damgasını vurdu.

Yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla bordo-mavili takımın galip gelmesinde önemli rol oynayan başarılı kaleci, maç sonunda da taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Elde edilen galibiyet sonrası coşkulu bir kutlama yapmak isteyen bordo-mavili taraftarlar, kaptan Onur'un öncülüğünde tüm takıma üçlü çektirmek istedi. Onur, ligin alt sıralarında kalan Çaykur Rizesporlu oyuncuların üzüntüleri nedeniyle taraftarlara, "Rakibimiz kötü durumda, bu durumda coşkulu bir eğlence yapmak bize yakışmaz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz" demesi büyük alkış aldı.

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