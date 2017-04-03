Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın deplasmanda Akhisar Belediyespor karşısına çıkacak. Peki Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AKHİSAR BELEDİYESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kupasında grubunu yenilgisiz lider bitiren ve son 16 turunda Galatasarayı eleyen turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespor ile oynadığı çeyrek final ilk maçında sahadan 1-1lik beraberlikle ayrılmıştı. Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Manisa 19 Mayıs Stadında oynanacak mücadele saat 20.00de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Akhisar Belediyespor'un, Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçı Ümit Öztürk yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında yarın saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan Akhisar Belediyespor - Medipol Başakşehir karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Medipol Başakşehir, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Akhisar Belediyespor, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Medipol Başakşehir oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Akhisar Belediyespor oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● İki takım arasında 2 gün önce oynanan mücadeleyi Akhisar Belediyespor 2-1 kazandı.

AKHİSAR BELEDİYESPOR İLE 3 GÜNDE İKİ MAÇ

Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor ile ligde oynadığı mücadeleden 3 gün sonra bu kez kupa maçına çıkacak.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren turuncu-lacivertliler, Akhisar Belediyespora 2-1 mağlup olarak önemli bir kayıp yaşamıştı.

Bu sezon rakibiyle 4. resmi maçına çıkacak Medipol Başakşehir, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı maçı ise 5-1 kazanmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN CEZASI BİTTİ

Abdullah Avcının ekibinde son lig maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Emre Belözoğlu, kupadaki maçta sahada olabilecek.

Turuncu-lacivertli takımda Bekir İrtegün ve Egemen Korkmazın ise sakatlıkları sürüyor.

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