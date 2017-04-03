Fenerbahçe için Sergiy Rebrov iddiası

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:50:36 | Güncelleme: 19:03:54
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Sezon sonunda Dick Advocaat ile yollarını ayıracak Fenerbahçe için Ukrayna'dan flaş bir iddia geldi.
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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Sergiy Rebrov'un, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmamama ve Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali olduğu kaydedildi.
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42 yaşındaki teknik adamın, kulübünden ayrılması durumunda önünde PAOK ve Fenerbahçe opsiyonları olduğu, iki kulübün de genç hocayla temasa geçtiği iddia edildi.
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REBROV'DAN FENERBAHÇE SORULARINA YORUM YOK Sergiy Rebrov, katıldığı televizyon programında sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı ile ilgili soruya, "Dinamo Kiev ile bir görüşmemiz olacak."
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"Ancak her şeyi sezon sonuna bıraktık" cevabını verirken; Fenerbahçe ile ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.
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Ukraynalı spor yorumcusu Sergey Demyanchuk, Rebrov'un Fenerbahçe'ye gitmesinin iki taraf için de mantıklı bir tercih olabileceğini kaydederken şu ifadeleri kullandı:
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"Türkiye bizim için kardeş bir ülke. Rebrov'un da Türkiye'de deneyimi var ve Fenerbahçe de Ukrayna piyasasında aktif bir takım. Rebrov da iyi hatıralar bıraktı orada. Rebrov, kesinlikle adaylardan biri olacaktır"
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UKRAYNA'DA İLK 2 SENESİNDE 2 ŞAMPİYONLUK 2003-2004 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Rebrov, 2014'te başına geçtiği Dinamo Kiev'de Ukrayna'da 2 sezon üst üste şampiyonluğa ulaştı.
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Bu sezon 22 haftası tamamlanan Ukrayna Ligi'nde 60 puanlı Shakhtar Donetsk'in arkasında 46 puanla 2. sırada kalan Dinamo Kiev'de Rebrov'un performansı da tartışma konusu oldu.