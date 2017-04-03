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03 NİSAN 2017
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FUTBOL

Fenerbahçe için Sergiy Rebrov iddiası

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:50:36

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    Sezon sonunda Dick Advocaat ile yollarını ayıracak Fenerbahçe için Ukrayna'dan flaş bir iddia geldi.

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