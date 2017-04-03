Fenerbahçe'de olağanüstü kongre rafa kalktı!

Fenerbahçe'de bir süredir olağanüstü kongre ihtimali konuşuluyordu. Ancak bu ihtimal tamamen rafa kalkmış durumda.

Daha önce Başkan Aziz Yıldırım yargıtay kararından sonra görevini bırakacağını açıklasa da bu fikrinden vazgeçti. Başkan Yıldırım devam eden şike kumpas davası ve camia içi dinamiklerinin değiştiğini düşünerek böyle bir karar değişikliğine gitti. Yargıtay'dan gelecek karar böylece kulübü olağanüstü seçime götürmeyecek. 3 Temmuz ile ilgili dosya geçtiğimiz günlerde 5. daireye gitmiş ve Yönetici Şekip Mosturoğlu sürecin 6 aydan kısa sürmesini beklemediklerini söylemişti.

Aziz Yıldırım bırakacağına dair çıkan haberlere resmi site aracılığıyla karşılık verdi. "Kulübümüzün Mart ayı dergisinde yer alan yazımda kulübümüz ve gelecek ilgili düşüncelerimi açıkça belirttim." diyen Yıldırım görevi bırakacağı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Fenerbahçe'de Olağan Genel Kurul Mayıs 2018'de yapılacak. Aziz Yıldırım bu seçimde aday olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Eski yönetici Ali Koç ise ilk seçimde aday olacağını açıklamıştı.

(NTV Spor)