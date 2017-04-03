U17 Millilerimiz, Hırvatistan, İtalya ve İspanya ile eşleşti!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın ev sahibi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, A Grubu'nda Hırvatistan, İtalya ve İspanya ile eşleşti.

16 takımın katılacağı turnuvada grup maçları, 3 -10 Mayıs'ta oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım, çeyrek finale yükselecek. 12 ve 13 Mayıs'ta tek maçlı eleme sistemine göre oynanacak çeyrek final müsabakalarında yarı finalistler belli olacak. 16 Mayıs'taki yarı final maçlarından sonra 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nın finalistleri, 19 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarı finale yükselen 4 takım, 6-28 Ekim 2017'de Hindistan'da yapılacak FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na gidecek son ülke ise çeyrek finalde elenecek 4 takım arasındaki sıralamada ilk 2 basamakta bulunan ülkelerin oynayacağı play-off finalinin galibi olacak.