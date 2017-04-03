ADANASPOR HABERLERİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Levent Şahin Adanaspor
FUTBOL

Levent Şahin: "Biz bu işi bırakmayacağız"

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maçın ikinci yarısının sıkıntılı geçtiğini söyledi

03 Nisan 2017 Pazartesi, 23:35:06 Güncelleme: 23:39:42

Müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Levent Şahin, ilk golü yiyene kadar oyun anlayışı ve düzeninin istedikleri gibi olduğunu dile getirerek, "İlk yarı, 1-0 geride de olsak istediğimiz bir oyun anlayışıyla tamamlandı. İkinci devre 12 dakika içinde 3 gol olunca, tüm oyun anlayışımız bozuldu" diye konuştu.

Maçı 4-0 kaybetmelerine rağmen oynamak isteyen ve reaksiyon veren bir oyuncu grubu olduğunu anlatan Şahin, "Ligde kalan süreç çok önemli. Önümüzde 8 maç var. Matematiksel olarak ligde kalma iddiamız olduğu sürece, biz bu işi bırakmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalışmasının eleştirildiği yönündeki soru üzerine, "Benim olmadığım dönemde, takımda beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Oyuncularım, bana duydukları kadar onlara da saygı duyuyorlar. Herkes işini yapıyor. Bu sonuçla alakası olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray: 4 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Aslan, Arena'da kükredi!
Adanaspor'dan taraftarları için suç duyurusu!
FUTBOL

Adanaspor'dan suç duyurusu!
Adanaspor: 2 - Akhisar Belediyespor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Adana pes etmiyor!
Beşiktaş ve Başakşehir'in kalan maçları!
FUTBOL

Şampiyonluk yarışında geri sayım başladı