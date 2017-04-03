Levent Şahin: "Biz bu işi bırakmayacağız"

Müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Levent Şahin, ilk golü yiyene kadar oyun anlayışı ve düzeninin istedikleri gibi olduğunu dile getirerek, "İlk yarı, 1-0 geride de olsak istediğimiz bir oyun anlayışıyla tamamlandı. İkinci devre 12 dakika içinde 3 gol olunca, tüm oyun anlayışımız bozuldu" diye konuştu.

Maçı 4-0 kaybetmelerine rağmen oynamak isteyen ve reaksiyon veren bir oyuncu grubu olduğunu anlatan Şahin, "Ligde kalan süreç çok önemli. Önümüzde 8 maç var. Matematiksel olarak ligde kalma iddiamız olduğu sürece, biz bu işi bırakmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak çalışmasının eleştirildiği yönündeki soru üzerine, "Benim olmadığım dönemde, takımda beraber çalıştığım arkadaşlarım var. Oyuncularım, bana duydukları kadar onlara da saygı duyuyorlar. Herkes işini yapıyor. Bu sonuçla alakası olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.