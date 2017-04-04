Igor Tudor: "Önemli maçlar öncesi moral oldu"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tudor, alınan sonuçtan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Sahada istekli bir takım vardı. Olumlu bir enerji aldım. Son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Önemli maçlar öncesi bizim için moral oldu" dedi.

Sneijder'in yerine ilk 11'de Josue'yi tercih etmesiyle ilgili olarak Hırvat teknik adam, "Josue antrenmanlarda çok çalışan bir oyuncu. Bugün de kendisini oynatma yönünde tercih kullandım ve iyi bir performans gösterdi. Çok mücadele etti, 12 kilometreye yakın koşu mesafesine ulaştı. Sneijder yedek başladı. Hoca olarak bir başlangıç 11'i seçmeniz gerekiyor. Bugün tercihimi bu 11'den yana kullandım" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ MAÇA ODAKLANIYORUZ"

Tudor, kulüp başkanı Dursun Özbek'in, ligde şampiyonluk şansları bulunduğu yönünde açıklaması olduğunun aktarılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu sorulara cevabım hep aynı oluyor. Galatasaray takımı her zaman kazanmalı. Biz de hep bir sonraki maça odaklanıyoruz. Önümüzde Medipol Başakşehir maçı var ve her şeyimizle bu müsabakaya hazırlanacağız. Kritik maçlar olarak Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarını birlikte değerlendirmek istemiyorum. Şu anda tek önemli maçımız var. O da pazartesi günü yapacağımız Medipol Başakşehir karşılaşması."

Takımda sorunlar olduğu yönündeki açıklaması hatırlatılarak, bu problemlerin ne kadarının çözüldüğü sorusuna sarı-kırmızılı teknik adam, "Yüzdelik oran vererek konuşmak imkansız. Şu anda sadece performans anlamında, taktik ve psikolojik açıdan takımımı nasıl daha iyi hazırlayabileceğimi düşünüyorum. Bunun yolu da iyi antrenman yapmaktan geçiyor" yanıtını verdi.

Tudor, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için yönetimle çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekledi.