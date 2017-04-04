04 Nisan 2017 Salı, 01:15:17 | Güncelleme: 14:17:43
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HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL
Kötü başlayan sezonda sonradan toparlanan ligin devre arasına şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olarak giren Fenerbahçe, ikinci devre inanılmaz bir düşüş yaşamıştı.
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Peş peşe yaşanan puan kayıplarının ardından Sarı-Lacivertliler; ligde zirve yarışının gerisinde kalmıştı.
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Elinde hedef olarak sadece Türkiye Kupası kalan Fenerbahçe’de gelecek sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
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KADIKÖY’DE BEĞENİLDİ
Devre arasında F.Bahçe’ye transferi büyük gündem oluşturan Mehmet Ekici’yi sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle kadrosuna katacak olan Sarı-Lacivertliler, bir başka transferi de prensipte bitirdi.
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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Feyenoord formasıyla Fenerbahçe’ye karşı 2 maçta da forma şansı bulan Bilal Başacıkoğlu, özellikle Kadıköy’deki mücadelede büyük beğeni toplamıştı.
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Bu sezon Hollanda ekibiyle 33 resmi maça çıkan ve 1 gol atıp 6 da asist yapan 22 yaşındaki yetenekle ve kulübüyle her konuda anlaşan Kanarya, sezonun sona ermesinin ardından bu transferi tamamlayacak.
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Kariyerinde birçok kez Hollanda ile Türkiye genç milli takımları forması giyen ve her iki kanatta da oynayabilen Bilal için 500 bin Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan maçlarda görüşmeleri gerçekleştirmişti.
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Feyenoord, Kanarya’nın teklifine olumlu yanıt verirken, Hollanda ekibiyle sadece 1 yıllık sözleşmesi kalan genç oyuncunun sezon sonunda Sarı-Lacivertli formayı giymesi bekleniyor.
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TRANSFERDE 'KUYT' ETKİSİ 2012 ve 2015 arasında 3 sezon Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, gerek saha içi gerekse saha dışında sergilediği efendi tavırla Sarı-Lacivertliler’in sembol isimlerinden biri olmuştu...
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Ayrıldıktan sonra da adeta Fenerbahçe elçisi gibi çalışan ve Robin van Persie transferinde önemli rol oynayan Kuyt, Bilal Başacıkoğlu için de Kanarya’ya rapor verdi.
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Hollandalı yıldızın genç takım arkadaşı hakkında oldukça olumlu ifadeler kullandığı öğrenildi.