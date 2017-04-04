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Kariyerinde birçok kez Hollanda ile Türkiye genç milli takımları forması giyen ve her iki kanatta da oynayabilen Bilal için 500 bin Euro civarında bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanan Fenerbahçe, iki takım arasında oynanan maçlarda görüşmeleri gerçekleştirmişti.