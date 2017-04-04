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04 NİSAN 2017
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Fenerbahçe bombayı patlattı!

04 Nisan 2017 Salı, 01:15:17

  • 1 Fenerbahçe bombayı patlattı!
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    HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL

    Kötü başlayan sezonda sonradan toparlanan ligin devre arasına şampiyonluğun en ciddi adaylarından biri olarak giren Fenerbahçe, ikinci devre inanılmaz bir düşüş yaşamıştı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 16 dakika önce
    bombaya bak
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