Olivier Veigneau: "Futbolu Kasımpaşa'da bırakmak isterim"

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa’nın tecrübeli sol beki Olivier Veigneau; 8 haftalık yenilmezlik serilerinin sona erdiği Alanya maçı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında deplasmanda oynayacakları Rize mücadelesi ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Profesyonelliğiyle tüm teknik heyet ve takımın takdirini kazanan 31 yaşındaki futbolcu, Alanya karşısında geçen haftalardaki seviyelere ulaşamadıklarını belirterek “Alanya bizden daha iyi başladı. Daha istekli ve tutkuluydular, bire bir mücadeleleri kazandılar. İkinci topları kazandılar ve gösterdikleri istek doğrultusunda ilk yarıyı 2-0 önde kapattılar. İkinci yarıya yaptığımız bazı hataları düzelterek başladık, gol de bulduk. Ancak 3. golü yedikten sonra artık geri dönüşün çok zor olacağını hissettik. Maç da öyle tamamlandı” diye konuştu.

Kupada 2-0 kazandıkları ilk maçın rövanşında Çaykur Rize ile yapacakları karşılaşmayı da değerlendiren Fransız futbolcu, “Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Rize’ye karşı ilk maçta aldığımız sonucu iyi kullanıp bir üst tura çıkmak zorundayız. Alanya maçında karşılaştığımız atmosferle karşılaşabiliriz. Taraftar desteği ile onlar da turu geçmek isteyecekler. Ligde

düşmemek için savaşsalar bile kupada ben her şeylerini vereceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘PROFESYONELLİĞİMİ GÖSTERİYORUM’

Veigneau, Paşa’da çok mutlu olduğunun da altını çizerek sözlerini şöyle noktaladı:



“Ben her zaman saha içi ve saha dışında profesyonelliğimi gösterip çalışıyorum. İşimi ciddiye alıyorum. Çünkü 32 yaşıma

gireceğim ve futbol hayatımı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için böyle yaşamaya devam etmem lazım. Önceliğim

olabildiğince futbol oynamaya devam etmek. Kasımpaşa ile sezon sonu anlaşmam bitiyor. Henüz bir şey belli değil ama devam edip futbolu burada bırakmak isterim.”

HABERTÜRK SPOR / Volkan KÖSE