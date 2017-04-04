Onur Kıvrak: "Şimdi sıra Beşiktaş'ta"

Ligde son olarak Çaykur Rize’yi deplasmanda 1-0 yenerek oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alan Trabzon’da moraller zirvede...



Onur Kıvrak, artık Beşiktaş maçına odaklanacaklarını söyledi. Herkesin zevkle izlediği bir takım olduklarını ifade eden başarılı file bekçisi, “Rizespor maçında bana büyük iş düştü. Bu doğru ama unutulmamalı ki Rize canının derdindeydi. Bu yüzden bize karşı çok gol pozisyon bulmaları normal bir durum. Sonuçta kazanan biz olduk. Şimdi sıra Beşiktaş’ı da kendi evimizde mağlup edip Avrupa’ya bir adım daha yaklaşmaya geldi. Yenilmezlik unvanımızı korumak istiyoruz. Bunu başarabiliriz” dedi.



Beşiktaş maçında 41 bin seyirci istediklerini ifade eden 28 yaşındaki kaleci, “Rakibimizi eli boş gönderip, Medical Park’ı bayram yerine çevirelim” şeklinde konuştu.

KALEYE DUVAR ÖRDÜ

Onur Kıvrak, yaptığı kurtarışlarla Bordo-Mavililer’in ikinci yarıdaki yükselişinde büyük rol oynadı. İkinci devre 10 maça çıkan deneyimli kaleci, sadece 3 gol yedi.



Bu sezon toplamda ise kalesinde 23 gol gören Onur ile teknik direktör Ersun Yanal’ın da özel olarak ilgilendiği ve moral motivasyon sağladığı ifade edildi.

CEZALI DURUMA DÜŞEN N’DOYE: KENDiMi YAKTIM

Trabzonspor’daki performansıyla parmak ısırtan N’Doye, Ç.Rize maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesini, “Kendimi yaktım” şeklinde özetledi.

Beşiktaş maçında oynamak istediğini ama kısmet olmadığını ifade eden Senegalli golcü, “Moralim çok bozuk. Rize maçının heyecanına kapıldım ve ceza sınırında olduğumu bir anda unuttum. O arada sarıyı görünce aklım başıma geldi, cezalı duruma düştüm. Çok ama çok üzgünüm. Beşiktaş’a karşı oynayıp gol gol atmak isterdim ama olmadı. Yapacak bir şey yok” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ