Galatasaray - Adanaspor maçının yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u 4-0 yendi; 10 Nisan'daki maç öncesi Başakşehir'le farkı 4'e indirip Devler Ligi'ne göz kırptı. Sarı-kırmızılı ekip, 25. dakikada Podolski, 47. dakikada Rodrigues, 56 ve 59. dakikalarda Selçuk İnan'ın penaltılardan golleriyle sonuca gitti. Ligde bir önceki maçında Trabzonspor'a 2-0 yenilen Galatasaray, Adanaspor karşısında 3 puana uzanarak, zorlu Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakaları öncesi moral buldu.

HTSPOR yazarları Galatasaray - Adanaspor maçını yorumladı:

AVRUPA İÇİN... | GÖKHAN ZAN

Galatasaray için ligde kader haftalarına girdiği dönemecin başlangıç maçıydı Adanaspor karşılaşması. Ligin dibine demir atmış rakibi karşısında alınacak bir galibiyet; Başakşehir maçını bir final maçına çevirecek ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir avantaj sağlanmış olacaktı. Nitekim farkla gelen 3 puan Galatasaray’a bu zorlu süreç için moral oldu ve ligde Avrupa için elini güçlendirdi.

Sakat olan Bruma’nın oynamadığı maçta Tudor, Sneijder’ı kulübeye çekerek başladı maça... Hırvat hoca ayrıca haftalardır üzerinde ısrar ettiği üçlü defans konusunda da geri adım atmış ve sahaya farklı çıkmıştı. Forvet arkasında Podolski’yi kullandı. İlk yarıda topu çok hızlı çeviren Galatasaray; Rodrigues, Linnes, Podolski ve Yasin gibi hızlı oyuncuların varlığıyla zaman zaman baş döndürücü bir hal aldı. Ama seri olarak rakip yarı alana çıkan, rakibin başını döndüren, hızlı top çeviren Galatasaray özellikle ilk yarıda topu rakip ceza alanına çok fazla indiremedi.

Hücum anlamında rakip üzerinde sürekli bir baskı kuramaması, Cimbom’un en büyük eksiğiydi. Bir de isabetli ortalarla Eren Derdiyok buluşturulamadı. Tabii bu kadar çok öne oynayan oyuncunun bulunduğu bir kadroda arkaya atılan topların sorun yaratmaması garip olurdu. İlk yarıyı Adanaspor, Galatasaray’dan daha fazla net pozisyonla bitirdi. Fakat Semih’in kademeleri ve Magaye’nin ağır hareketleri Adanaspor’un gol bulmasını engelledi.

KADER ANI » 47' Ligde kalma mücadelesi veren Adana karşısında çok zorlanmayan Cimbom, 47’de skoru sigortaladı. Atağı olgunlaştıran Linnes’in pasında Eren, Garry Rodrigues’i gördü. 26 yaşındaki oyuncunun düzgün ve sert şutunda kaleci İtandje çaresiz kalırken, farkı 2’ye çıkaran Aslan, devamında güle oynaya sonuca gitti.

Podolski’nin, İtandje’ı hataya zorlayan kafa vuruşundan gelen gol Adana’nın direncini bitirdi. İkinci yarıda Galatasaray fırtınası esti. Rodrigues’in mükemmel golüyle şov başladı. Sarı-Kırmızılılar’da uzun zaman sonra oyun kurma meziyeti olan iki yumuşak tipte orta saha oyuncusu Josue ve Selçuk’u yan yana gördük. Josue iyi işler yaptı. Yasin, Poldi, Linnes, Rodrigues gibi koşu atan oyuncular olunca, Selçuk ve Josue de sürekli uzun pas denedi. Orta alan oyuncularının performansını çevresindeki oyuncuların hareketliliği belirliyor. Selçuk saklıyor, oynamıyor diyenler problemin Selçuk’ta olmadığını artık görmüştür diye umuyorum. Savunma arkasına çok iyi toplar attı.

Bu arada yeri gelmişken de belirteyim ancak iyi niyetinden hiç kuşkulu olmadığım, duran top ustası, asistleriyle penaltıdan da olsa golleriyle son saniye vuruşlarıyla takıma hayat veren Galatasaray kaptanının yapılan muameleyi de hak ettiğini düşünmüyorum.

Bu arada Linnes’i de çok beğendim. Dörtlü defans içinden çıkıp sol açık gibi oynadı ve çok etkili oldu. Ahmet Çalık da yavaş yavaş yerine ısınıyor. Konsantrasyonunu biraz daha yükseltirse vazgeçilmez olur.

TARAFTAR

Takımın zorlu bir sürece giriyor. Başakşehir ve Fenerbahçe maçları da kazanıldığı takdirde Devler Ligi’nde oynama fırsatını ciddi bir şekilde yakalıyorsun. Ama bakıyoruz böyle bir ortamda tribünler bomboş. Bir takımın en önemli desteği taraftarı. Neredesin büyük Galatasaray taraftarı? Bunu maçın hafta arası oynanması, yönetimi protesto etmek şeklinde açıklayabilmek beni açıkçası tatmin etmez. Armaya sahip çıkmak gerek.

Kaptanın 6 golü de duran toptan! Selçuk İnan dün 2 gol, 1 asistle ışıl ışıl parladı. Josue’yle birlikte çok istekli futbol ortaya koyan Kaptan, Poldi’nin golünde ortayı yapan isimdi. Duran toplardaki ustalığını konuşturan yıldız, 2 penaltıda da İtandje’ı avladı. Bu sezon ligde 6 kez ağları sarsan Selçuk, gollerin tamamını duran toptan buldu. 2 golünü frikikten atan Sarı-Kırmızılı oyuncu, diğer 4’ünü penaltıdan kaydetti. Son 2 sezonda 11 penaltıdan 10’unu ağlara gönderdi.

TUDOR MU KAZANIR YOKSA SNEİJDER MI? | ERHAN TELLİ

Galatasaray’ın ligde kalma umutları neredeyse tükenmiş bir Adanaspor karşısında bu maçı kazanması sürpriz değildi. Asıl kazanamasaydı ayıp olurdu!.. Beklenen oldu ve Sarı-Kırmızılılar, kafaca çoktan ligden düşmüş olan Adanaspor’u farklı mağlup etti. Bana göre asıl sürpriz olan, İgor Tudor’un Wesley Sneijder’ı böyle bir maçta bile yedek bırakmasıydı. Tudor, bu kararı ile Hollandalı yıldızı gelecek yıl Galatasaray’da istemediğini, artık açık seçik ilan etmiş oldu!

Önce maçı şöyle bir özetlersek... İlk yarıda zayıf rakibi karşısında beklenenin aksine kötü oynayıp İtandje’ın hediyesi ile yarım pozisyondan bir gol bulan bir Galatasaray varken, ikinci yarıda ise Rodrigues’in şık golü ile zincirlerini kırıp coşan bir Galatasaray vardı...İgor Tudor Cavanda’yı Trabzonspor deplasmanında çok beğenmiş olacak ki, yine ilk 11’de 3’lü savunmanın sağında sahaya sürmüştü.

Podolski attı, sosyal medya yıkıldı! Itandje’ın önde olduğunu görüp akılcı bir kafa vuruşuyla Adana kalecisini hataya zorlayıp golünü atan Podolski performansıyla öne çıkan isimlerden biriydi. Alman yıldızın golü, sosyal medyada yankı bulurken, taraftarlar sık sık yönetimin kulağını çınlattı. Japonya’nın Vissel Kobe kulübüne satılan Poldi için “Böyle kaliteli bir oyuncu sadece 2.7 milyon Euro’ya bırakılır mı? Dursun Özbek yönetimi elindeki değerleri üç kuruşa sattı, yazıklar olsun” şeklinde yorumlar yapıldı.

Ahmet Çalık ortada, Semih sol stoperde görev alırken, top rakibe geçtiğinde sol beke kayan Linnes’le birlikte, 3’lü savunma da 4’lü savunmaya dönüşüyordu... Yasin hep oynamak istediği yerde yani sakat olan Bruma’nın yerine sol kanatta başlamasına rağmen, performansı ile ilk devrede hayal kırıklığı yarattı. Rodrigues ise sağ kanatta daha etkili gözüktü... Podolski, Eren’in hemen arkasında oynasa da, Selçuk ile yan yana oynayıp bu ikiliye destek olma görevini üstlenen Josue maça tutuk başlayınca, istenen pozisyonlar da bir türlü gelmedi. Rodrigues’in ikinci yarının hemen başında gelen güzel golü Adanasporlu oyuncuların direncini kırınca işler kolaylaştı. Sonrasında gelen penaltı golleriyle de farka gidildi...

Burada ilginç olan şey, Tudor’un maç 4-0’a geldikten sonra kulübedeki Sneijder’ı oyuna sokması oldu... Hırvat hoca işler istediği gibi gidince, ikinci mesajını da açıkça verdi. İş bittikten sonra önce Sneijder’ı, sonra da De Jong’u oyuna alarak verdiği mesajın üstüne bir de imzasını attı. Açıkça “Ben siz olmadan da kazanırım” dedi.

Şimdi merak ettiğim şu?

Adanaspor gibi zayıf bir takip karşısında Sneijder kumarını oynayan ve kazanmış gözüken Tudor, acaba Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında da bu kumarı oynayabilir mi? Peki oynarsa, bu kez kazanan kim olur?

Tudor mu, yoksa Sneijder mı?

Umarım bu savaşın sonunda kaybeden, Galatasaray olmaz!

YAŞAR KEMAL'DEN RESİTAL | BÜLENT YAVUZ

Galatasaray-Adanaspor maçını genç ve yetenekli hakemlerimizden Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. İkinci devreden itibaren her hafta maç aldı. Hepsini de birbirinden güzel yönetti. Bu maçta da çok başarılıydı. Maçın skoruna bakmayın. Hakemin çağdaş yorumları ve özellikle otoriter kimliği maçın seyir zevkini oldukça yukarı çekti. Oyunun hemen başında Cavanda’ya çıkardığı sarı kart kurala göre çok doğruydu ve maçın kontrolünü eline aldığının çok açık bir işaretiydi. İki tane penaltı var. İkisi de doğru kararlardı. Hakemin hem yer alışlardaki hem de pozisyonları süzmedeki becerisi penaltıları vermekte zorluk çıkarmadı. Beden dili ve oyuncularla iletişimindeki sakin davranışları örnek cinstendi. Karşılaşmadaki tek yanlışı; Sneijder’a maçın sonlarına doğru sarı kartı göstermemesiydi. Bunun dışında taraflı ve tarafsız herkesten övgüler alması da sahada döktüğü alın terinin karşılığıdır.