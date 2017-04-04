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Tudor, bu konudaki sorulara “Başta ben olmak üzere yardımcılarımla aldığımız bir karar. Hafta boyunca tüm idmanları izleyerek, ekibimle birlikte ilk 11’i belirliyoruz. En iyi 11’in bu olduğunu düşünüp kararı aldık” sözleriyle kendisini savundu.