04 Nisan 2017 Salı, 10:03:58 | Güncelleme: 10:16:03
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Galatasaray'da ‘geliyorum’ denilen kriz dün patlak verdi. Tudor, yıldızının barışmadığı Sneijder’ı Adanaspor önünde yedeğe çekip yerine Josue’yi oynattı.
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25 Mart’ta Hollanda’nın Bulgaristan ile oynadığı 2018 Dünya Kupası grup eleme maçında 90 dakika sahada kalan Sneijder, 9 gün sonra TT Arena’da Adanaspor ile yapılan karşılaşmada kulübeyle tanıştı.
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Tudor, bu konudaki sorulara “Başta ben olmak üzere yardımcılarımla aldığımız bir karar. Hafta boyunca tüm idmanları izleyerek, ekibimle birlikte ilk 11’i belirliyoruz. En iyi 11’in bu olduğunu düşünüp kararı aldık” sözleriyle kendisini savundu.
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Tudor bir anlamda “Sneijder idmanlarda kötüydü, o yüzden yedek bıraktım” demeye getirdi.
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Galatasaray'ın hocası, maçın ardından da “Josue idmanlarda çok çalıştı, bugün (dün) de çok iyiydi. Bu demek değil ki hep aynı 11’le başlayacağız. En iyi kadroyu seçmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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DE JONG’U DA KESTİ
Vatandaşı olan Riekerink’in gönderilmesine karşı çıkan Wesley Sneijder’ın, Igor Tudor’un gelişinden ve yönetimin kendisine yönelik tavrındaki değişikliklerden dolayı bir süredir rahatsız olduğu biliniyordu.
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Tudor’un ağır idmanlarından yakınanların başında gelen Sneijder’ın, antrenmanlarda eski hırsından eser olmadığı, son gelişmelerle de ayrılığı ciddi ciddi düşünmeye başladığı öğrenildi.
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Tudor, Hollandalı’nın vatandaşı Nigel de Jong’u da yedeğe çekti. HABERTÜRK, De Jong’un Florya’da para krizi çıkardığını gündeme taşımıştı.
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‘AĞRIM VAR’ DEDİ, İDMANI TERK ETTİ
Farklı galibiyete rağmen keyifsizliği yüzüne yansıyan Sneijder, maç bittikten sonra Tudor’la hiç yan yana gelmedi.
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Hırvat teknik adam, karşılaşmanın ardından oyuna sonradan girenler de dahil yedeklere rejenerasyon çalışması yaptırdı.
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Kulüp Doktoru Yener İnce’yle kısa süre konuşan Sneijder, ağrıları olduğunu gerekçe gösterip çalışma başlamaz sahayı terk etti.
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-WES NEREDE? - TUVALETTE!
İgor Tudor, ikinci yarıda Hollandalı yıldızı oyuna almak isterken, ilginç bir olay yaşandı. Sneijder’la birlikte De Jong ve Sinan Gümüş’ü de ısınmaya yollayan genç antrenör, A takım idari menajeri ve tercüman Mert Çetin’e “Sneijder’ı çağır” talimatını verdi.
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Kulübeden ayrılarak oyuncuların ısındığı alana doğru giden Çetin ise Sneijder’ı göremeyince Sinan devreye girdi.
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Sneijder’ın tuvalete gittiğini söylemesiyle durumu anlayan Çetin yerine döndü. Ardından tuvaletten gelen Sneijder oyuna girdi.
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ESNEYE ESNEYE İZLEDİ!
Yedek kalmanın şokunu yaşayan Sneijder, ilk yarıdaki oyunu izlerken istemsiz şekilde esnemekten kendini alamadı!
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Bu arada Tudor-Sneijder krizinde tribünler safını belli etti. 68’de Sneijder oyuna girdiğinde alkışlar yükseldi.
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ÇOK KONUŞULAN İDDİA: YÖNETİM İSTİYOR
Igor Tudor, Trabzonspor deplasmanında 2-0 yenik durumda olmalarına rağmen 61. dakikada Sneijder’ı çıkarıp Josue’yi oyuna sürerek kulübe sinyalini vermişti.
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Her ne kadar Sneijder’ın, Tudor’un tercihiyle yedek kaldığı söylenilse de bu operasyonun ardındaki ana unsurun yönetim olduğu iddiaları konuşuluyor.
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Oyunculara ödenen maaş bütçesini düşürmek isteyen Dursun Özbek yönetimi, imza parası ve bonuslarla yaklaşık 5 milyon Euro kazanan Sneijder’ı satmayı düşünüyor.
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Tudor’un da bu yönde telkinleri dinleyerek Sneijder’ı kulübeye çektiği ileri sürülüyor.