GALATASARAY HABERLERİ
04 NİSAN 2017
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FUTBOL

Sneijder krizi ve perde arkası!

04 Nisan 2017 Salı, 10:03:58

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    Galatasaray'da ‘geliyorum’ denilen kriz dün patlak verdi. Tudor, yıldızının barışmadığı Sneijder’ı Adanaspor önünde yedeğe çekip yerine Josue’yi oynattı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 54 saniye önce
    monotonlaştı, gitmeli
  • Misafir 2 saat önce
    Olabilir
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