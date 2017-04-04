UEFA yönetim kurulu adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'nın seçilmesi, Türk futbolu adına da büyük önem taşıyor.

Yardımcı, Şenes Erzik'ten sonra UEFA Yönetim Kurulu'nda yer almayı başaracak ilk isim olmayı hedefliyor. Servet Yardımcı'nın yönetim kurulunda yer alması, Türk futbolunun UEFA'da daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için adaylığını açıklayan Türkiye'nin şansını arttırması anlamlarını da taşıyacak.

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği için Almanya ile yarışacak.

8 KOLTUĞA 13 ADAY

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkan ve yöneticilerinin katılımıyla her yıl organize edilen Olağan UEFA Kongresi'nde, yönetim kuruluna girecek 8 üye için Servet Yardımcı'nın karşısında güçlü adaylar yer alıyor.

İsveç'ten Karl-Erik Nilsson, Almanya'dan Reinhard Grindel, İtalya'dan Michele Uva, İrlanda'dan John Delaney, Polonya’dan Zbigniew Boniek, Güney Kıbrıs'tan Marios N. Lefkaritis, İngiltere'den David Gill, Hollanda'dan Michael Van Praag (Aleksander Ceferin'in UEFA başkanlığındaki rakibi de olmuştu), Kazakistan'dan Kairat Boranbayev, Arnavutluk'tan Armand Duka, Azerbaycan'dan Elkhan Mammadov ve Galler'den Kieran O'Connor gibi isimler, Servet Yardımcı'nın güçlü rakipleri olarak göze çarpıyor.

Platini döneminden UEFA yönetim kurulunda yer alan Gill, Lefkaritis ve Van Praag tekrar seçilmek için çabalayacaklar.

ALEXANDER CEFERIN AVANTAJ

2015'te Viyana'da gerçekleştirilen UEFA Kongresi'nde de yönetim kurulu adayı olan Servet Yardımcı, dönemin UEFA Başkanı Michel Platini'nin muhalefetine rağmen çok az bir oy farkı ile yönetim kuruluna girememişti.

Bu kez ise Servet Yardımcı'yı daha iddialı olduğu bir kongre bekliyor. Platini'nin yolsuzluk iddiaları sonrasında görevini bırakmak zorunda kalmasının ardından UEFA'nın yeni başkanı Slovenyalı Ceferin'in seçilmesinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteği de önemli bir rol oynamıştı. Servet Yardımcı'nın UEFA Başkanı Ceferin ve UEFA Genel Sekreteri Yunanlı Theodore Teodoridis ile yakın arkadaş olması da yönetim kurulu seçimi için avantaj olarak gözüküyor.

FIFA Konseyinde UEFA'yı temsil edecek üyelerin de belirleneceği kongrede, UEFA Başkanı, yönetim kurulu ve komite başkanlarının yıllık faaliyet raporları, 2015-2016 döneminin mali açıdan ibrası ve 2017-2018 dönemi bütçesi de onaya sunulacak.